Mark Zuckerberg vor EU-Parlament Wird er mehr versprechen - was meinen Sie?

Zur Großbildansicht AFP In Washington angekommen: Ernstes Gesicht von Mark Zuckerberg bei der Befragung vor dem US-Kongress im April.

Im Datenskandal um Cambridge Analytica hatte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg im vergangenen April gleich zweimal vor Ausschüssen des US-Kongresses zu verantworten. Stundenlang löcherten die Mitglieder Zuckerberg mit Fragen -etwa, wie es der Datenfirma gelingen konnte, millionenfach Nutzerprofile abzugreifen, um damit den US-Wahlkampf zu beeinflussen und was er künftig dagegen zu tun gedenke.

Doch der Showdown blieb aus. Zuckerberg ließ sich nicht in die Enge treiben. Auf den im TV übertragenen Auftritt bereitete sich der Manager wochenlang mit professioneller Hilfe vor, zeigte sich demütig: "Wir haben noch nicht genug getan", sagte er. "Wir arbeiten intensiv an diesem Problem." Und: "Ich werde das von meinem Team überprüfen lassen. Wir kommen dann nochmal auf Sie zu." Mit Sätzen wie diesen federte er die verbalen Angriffe ab, nahm ihnen die Spitze. Am Ende schien es fast so, als ob der IT-Profi wie ein Sieger aus der Anhörung hervorging:

Der Aktienkurs seines Tech-Unternehmens stieg deutlich , und die Presse konstatierte ernüchtert: Zuckerberg fehlte der Gegner. Zehn Stunden hatten die Befragungen gedauert, oft wurde der Zeitpunkt für kritische Nachfragen versäumt, sei es, dass die Abgeordneten nicht über das technische Wissen verfügten, sei es, dass die fünfminütige Redezeit überschritten war. Stattdessen hechteten die Politiker von Thema zu Thema.

Nun tritt der Facebook-Gründer am Dienstagabend vor das EU-Parlament. Höchst persönlich soll er den Fraktionsspitzen wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica Auskunft geben.



Lesen Sie auch aus dem Heft 3/18: Die Heuchler aus dem Silicon Valley



manager-magazin.de möchte wissen, was Sie persönlich von der Befragung erwarten. Werden die EU-Abgeordneten mehr von Zuckerberg erfahren als die US-Kollegen? Wird Zuckerberg mehr Zugeständnisse machen? Unsere Frage: