Premierministerin May zu Anschlag "Einer der schlimmsten terroristischen Angriffe"

Zur Großbildansicht REUTERS Premierministerin Theresa May: "Es gibt jetzt keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist"

Der Anschlag bei einem Popkonzert im nordenglischen Manchester war nach den Worten der britischen Premierministerin Theresa May einer der schlimmsten terroristischen Angriffe auf das Land. "Es gibt jetzt keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist", sagte May am Dienstag in London vor ihrem Dienstsitz Downing Street No. 10 nach einer Krisensitzung ihres Sicherheitskabinetts.

Bei dem Selbstmordanschlag eines Mannes am späten Montagabend in Manchester wurden mindestens 22 Menschen getötet. 59 weitere wurden bei der Explosion am Ende eines Popkonzerts des Teenie-Idols Ariana Grande verletzt. Dass unter den Opfern auch Kinder und Jugendliche sind, sorgt weltweit für besondere Bestürzung und Entsetzen.

23-Jähriger festgenommen

Inzwischen ist ein 23 Jahre alter Mann festgenommen worden. Das teilte die Polizei der nordenglischen Stadt am Dienstag mit. Weitere Angaben erfolgten zunächst nicht.

May sagte, die Polizei kenne die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen. Zudem werde noch ermittelt, ob er ganz allein handelte oder als Teil eines Netzwerks. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann einen selbstgebastelten Sprengsatz gezündet. Er starb demnach bei der Explosion.

Wahlkampf wird ausgesetzt

Die Regierungschefin sprach von einem Angriff, der mit "kalter Berechnung" auf die jüngsten Menschen des Landes gezielt habe. Dieser sei besonders widerwärtig und feige, da er auf viele unschuldige, wehrlose Kinder und Jugendliche abgezielt habe. May bekräftigte, "unsere Werte, unser Lebensstil werden immer gewinnen". Die Ideologie, die zu solcher Gewalt führe, müsse bekämpft werden. Sie sage den Tätern und Terroristen, dass sie nicht gewinnen werden, betonte die Regierungschefin weiter und warnte zugleich: "Wir haben immer noch eine hohe Bedrohungslage." Angriffe seien weiter sehr wahrscheinlich.

May sagte, vor Großbritannien lägen nun schwierige Tage. Das ganze Land halte zu den Menschen in Manchester und gedenke der Toten und Verletzten. Sie kündigte für den Nachmittag eine weitere Krisensitzung ihres Kabinetts mit Sicherheitsberatern an. Viele der 59 Verletzten in Manchester sind May zufolge schwer verletzt und schweben teils noch in Lebensgefahr, darunter Kinder und Jugendliche. Alle Behörden erhielten Unterstützung, um Licht ins Dunkel bringen zu können.

Anfang Juni wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Der Wahlkampf ist inzwischen unterbrochen worden. Das Attentat ist der schwerste Terroranschlag in Großbritannien seit den Anschlägen in London im Jahr 2005, als vier Selbstmordattentäter in der U-Bahn und in Bussen in London 52 Menschen töteten.

Trump: "Bösartige Verlierer"

Weltweit wurde der Anschlag mit Bestürzung aufgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, "der mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen." Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung in Paris kündigte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für Sport- und Kulturveranstaltungen an. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Verantwortlichen als "bösartige Verlierer". Chinas Präsident Xi Jinping kondolierte Königin Elizabeth.

Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat feierten den Anschlag in den sozialen Netzwerken. Die Miliz hat sich bislang nicht zu der Tat bekannt. US-Sicherheitsexperten sahen Parallelen zu den Anschlägen von Paris im November 2015. Damals töteten islamistische Extremisten in der Konzerthalle Bataclan und an anderen Orten der französischen Hauptstadt rund 130 Menschen.

In Großbritannien gilt eine erhöhte Terrorwarnstufe. Zuletzt wurde nach Angaben der Polizei im Durchschnitt jeden Tag eine Person im Zusammenhang mit Terrorverdacht festgenommen. Im März steuerte ein zum Islam konvertierter Brite mit seinem Auto in London in eine Passantengruppe und tötete dabei vier Menschen. Anschließend erstach er einen Polizisten, bevor er selbst erschossen wurde.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz in den Straßen der Hauptstadt an. Der Busbahnhof Victoria wurde am Morgen nach der Entdeckung eines verdächtigen Pakets kurzzeitig geschlossen. Auch im Arndale Shopping-Center in London gab es einen Zwischenfall. Besucher berichteten von einem lauten Knall. Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert. Viele Menschen rannten aus dem Gebäude. Kurze Zeit später wurde das Center aber wieder freigegeben.

