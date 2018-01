Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva ist wegen Korruption verurteilt - will aber gegen das Urteil vorgehen und im Oktober zur Präsidentenwahl antreten. Lula, der die Brasilianer an glücklichere Zeiten erinnert, als zig Millionen der Aufstieg in die Mittelschicht gelang, ist Favorit in allen Umfragen. Die Sehnsucht wird von dem gewaltigen Korruptionsskandal "Lava Jato" genährt, der allerdings im Boom während Lulas Amtszeit von 2003 bis 2010 wurzelt.