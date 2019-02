In gut einem Monat soll der Brexit eigentlich erfolgen. Noch aber ist vieles rund um den britischen EU-Ausstieg unklar. Die größte Oppositionspartei spricht sich nun für eine erneute Volksabstimmung aus.

Die britische Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Das teilte die größte Oppositionspartei in Großbritannien am Montagabend auf ihrer Website mit.

"Wir engagieren uns dafür, auch einen Änderungsantrag für eine öffentliche Abstimmung vorzulegen oder zu unterstützen, um zu verhindern, dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", will Partei-Chef Jeremy Corbyn den Abgeordneten laut einem Textauszug aus seiner Rede mitteilen.

Am Mittwoch will das britische Parlament über die nächsten Schritte debattieren. Abgeordnete legen dann Änderungsvorschläge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum gefordert wird.

Corbyn war zuletzt zunehmend unter Druck geraten, ein zweites Referendum zu unterstützen. In der vergangenen Woche haben mehrere Abgeordnete, die eine zweite Volksabstimmung befürworteten, die Partei verlassen - auch aus Frust darüber, dass Corbyn sich weiterhin nicht hinter ein erneutes Referendum stellte. Für besonderes Aufsehen sorgte der gemeinsame Rücktritt sieben Abgeordneter.

Der offizielle Tag des britischen EU-Austritts ist der 29. März. Labour will nun allerdings auch einen Vorstoß ihrer Abgeordneten Yvette Cooper unterstützen, das dem Parlament die Macht geben würde, Regierungschefin Theresa May dazu zu zwingen, die Verhandlungsphase über das Austrittsdatum in gut einem Monat hinaus zu verlängern.

la/dpa