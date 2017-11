Puigdemont vor Festnahme Proteste gegen U-Haft für katalanische Separatisten

Zur Großbildansicht AFP Proteste in Barcelona: "Freiheit für politische Häftlinge"

Die Mehrheit der ehemaligen katalanischen Minister sitzt in Untersuchungshaft. Ex-Regionalpräsident Puigdemont spricht von einem "Anschlag auf die Demokratie". Kritik kommt auch vom FC Barcelona und von Tausenden Befürwortern der Unabhängigkeit.

Tausende Menschen sind in der Nacht zu Freitag vor dem Regionalparlament in Barcelona auf die Straße gegangen, um gegen das Vorgehen der Zentralregierung in Madrid zu demonstrieren. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf etwa 20.000. Auch in Girona und Tarragona, beide in Katalonien gelegen, versammelten sich Tausende Befürworter einer Unabhängigkeit. Die Demonstranten forderten unter anderem "Freiheit für politische Häftlinge".

Eine Richterin am spanischen Staatsgerichtshof in Madrid hatte Untersuchungshaft für 9 von insgesamt 14 ehemaligen Kabinettsmitgliedern angeordnet. Den Separatisten wird Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Ihnen drohen 30 Jahre Haft. Grund für die Anklage ist unter anderem die einseitige Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments.

Am Donnerstagabend wurden die sieben Männer und zwei Frauen nach der richterlichen Vernehmung in zwei Gefängnisse im Madrider Umland gebracht, darunter war auch der abgesetzte stellvertretenden katalanischen Regierungschef Oriol Junqueras. Einer der Männer, Santi Vila, darf bei Zahlung einer Kaution von 50.000 Euro auf freien Fuß gesetzt werden. Er hatte kurz vor dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments seinen Rücktritt eingereicht.

Puigdemont fordert Freilassung seiner Mitstreiter

Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont ist zunächst weiter auf freiem Fuß. Er hatte sich - wie auch vier seiner Ex-Minister - nach Belgien abgesetzt und am Donnerstag die richterlichen Vorladung missachtet. Nach Medienberichten wird die zuständige Richterin allerdings schon bald für alle fünf Politiker einen europäischen Haftbefehl erlassen. Das werde aber erst am Freitag der Fall sein, teilten Justizsprecher mit.

Zunächst hatten Fernsehsender und Zeitungen gleichlautend gemeldet, ein Haftbefehl gegen Puigdemont sei bereits erlassen. Später hieß es, die Richterin habe zwar den Haftbefehl beschlossen, die offizielle Ausfertigung stehe aber noch aus. Einen Haftbefehl müssten die belgischen Behörden ausführen. Anschließend würde dem Ex-Regionalchef die Auslieferung nach Spanien drohen.

In einer vom katalanischen TV-Sender TV3 übertragenen, auf Video aufgenommenen Rede forderte Puigdemont "als rechtmäßiger Präsident", wie er sagte, die Freilassung aller Inhaftierten. "Das ist ein großer Fehler, ein sehr schlimmer Anschlag auf die Demokratie. Die spanische Regierung hat der Demokratie eine Absage erteilt." Er rief zum friedlichen Widerstand auf gegen die "lange und grausame Unterdrückung, die uns erwartet". Es handele sich "nicht länger um eine interne Angelegenheit Spaniens".

Puigdemonts katalanischer Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas sprach von einem "schlechten Tag für die Demokratie".

Kritik vom FC Barcelona

Die Anordnung der Untersuchungshaft gegen die neun gewählten Volksvertreter löste viel Kritik aus. Die linke Bürgermeisterin der katalanischen Hauptstadt Barcelona, Ada Colau, sagte vor Journalisten, alles deute auf "Revanchegelüste" hin. Sie rief alle Katalanen zum Widerstand gegen den "Autoritarismus" der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy auf.

Auch der FC Barcelona ist laut einer Mitteilung "bestürzt über die Inhaftierungen". Der Fußballverein erklärte seine Solidarität mit allen Betroffenen und deren Familien. "In der außergewöhnlichen aktuellen Situation ruft der FC Barcelona zur Besonnenheit auf und wiederholt seinen Einsatz für Freiheit und demokratische Prinzipien, damit Brücken gebaut werden können, um den Konflikt auf konsensfähige, friedliche und politische Art zu lösen."