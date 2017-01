Rückschlag für Favorit bei Präsidentschaftswahl in Frankreich Kassierte Fillons Frau grundlos Gehalt?

François Fillon werden gute Chancen bei der Präsidentschaftswahl eingeräumt. Nun gerät er in Bedrängnis, weil er seine Frau jahrelang auf Parlamentskosten beschäftigt hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

François Fillon steht als Politiker zu seinen wertkonservativen Überzeugungen. Er fordert eine Runderneuerung der französischen Politik, eine Art geistig-moralische Wende für sein Land. Seine Partei, die Republikaner, rechnen sich mit ihm beste Chancen aus, den nächsten Präsidenten Frankreichs zu stellen.

Nun gerät ausgerechnet der stets staatsmännisch auftretende Fillon unter Druck - wegen Enthüllungen über die Beschäftigung seiner Ehefrau. Es geht um seine Zeit als Abgeordneter der französischen Nationalversammlung. Die Zeitung "Le Canard Enchaîné" berichtet, Fillon habe seine Ehefrau jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt. Über acht Jahre habe Penelope Fillon als Assistentin ihres Mannes und seines Nachfolgers 500.000 Euro aus einer parlamentarischen Mitarbeiterpauschale bekommen. Das Blatt beruft sich auf Lohnabrechnungen.

Die französische Justiz reagierte auf den Bericht und leitete eine Voruntersuchung ein. Das teilte die nationale Finanz-Staatsanwaltschaft mit.

Fillons Sprecher bestätigte die Anstellung und betonte, die Beschäftigung von Familienmitgliedern durch Abgeordnete sei legal. Fillon selbst sagte, er sei "schockiert über die Verachtung und die Frauenfeindlichkeit dieses Artikels". Und weiter: "Weil sie meine Frau ist, soll sie nicht das Recht haben zu arbeiten?"

Verdacht einer illegalen Scheinbeschäftigung

Abgeordnete dürfen in Frankreich Familienmitglieder als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigen. Allerdings kommt dabei immer wieder der Verdacht einer illegalen Scheinbeschäftigung auf, also einer Bezahlung ohne Gegenleistung.

"Le Canard Enchaîné" spricht zwar nicht direkt von Scheinbeschäftigung. Heikel ist dennoch, was die Zeitung weiter schreibt: Bei ihren Recherchen habe sie keine Hinweise darauf gefunden, dass Penelope Fillon jemals tatsächlich als parlamentarische Assistentin gearbeitet hat. Zitiert wird auch eine weitere Mitarbeiterin von Marc Joulard, dem anderen Abgeordneten, für den die Frau von Fillon gearbeitet hat: "Ich habe nie mit ihr gearbeitet. Ich kenne sie nur als Frau des Ministers."

François Fillon war mehrmals Minister, von 2007 bis 2012 zudem französischer Regierungschef. Einer seiner Sprecher wies den Vorwurf der Scheinbeschäftigung noch am Dienstagabend zurück: Die Ehefrau des Politikers habe durchaus als Assistentin gearbeitet. Die Empörung in seinem Lager über die Vorwürfe ist groß. "Ich sehe, dass die Schlammschlacht eröffnet ist", so Fillon am Mittwoch.

"Schwerwiegende Anschuldigung"

Der politische Gegner verlangt nun Aufklärung - und weiß die Enthüllungen zu nutzen. Der sozialistische Innenminister Bruno Le Roux forderte am Mittwoch im Radiosender RTL "Erklärungen" zur Beschäftigung von Penelope Fillon. Der Verdacht einer Scheinbeschäftigung sei eine "schwerwiegende Anschuldigung", vor allem, wenn jemand Präsident werden wolle.

Fillon hatte im November die Präsidentschaftsvorwahl der konservativen Republikaner klar für sich entschieden. Der konservative Ex-Premier gilt als Favorit für die Präsidentschaftswahl im April und Mai - sowohl Fillon als auch die rechtspopulistische Marine Le Pen liegen in Umfragen für den ersten Wahlgang beide um 25 Prozent. Gute Chancen hat auch Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron.

