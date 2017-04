Le Pens Helfer-Netzwerk "Les Horaces" Die hochrangigen Unterstützer des Front National

Front-National-Frontfrau Marine Le Pen hat sich ein Unterstützernetzwerk in Frankreichs Eliten aufgebaut

Wie die reichsten Franzosen zur Wahl stehen Marc Ladreit de Lacharrière, 3 Milliarden Euro Vermögen



Der treue Unterstützer ist zugleich das große Problem für François Fillon (links): Der konservative Ex-Premier, im Januar noch führend in den Umfragen zur französischen Präsidentenwahl, muss jetzt auf Glück hoffen, um in die Stichwahl zu kommen. Staatsanwälte ermitteln wegen Scheinjobs für Fillons Ehefrau. In der Affäre spielt auch der Multiaufsichtsrat und Großaktionär der Ratingagentur Fitch eine Rolle. Ladreit de Lacharrière soll Fillon auch privat Geld geliehen haben, wurde umgekehrt mit dem Orden der Ehrenlegion bedacht. Martin und Olivier Bouygues, 3,5 Milliarden Euro Vermögen



Etliche Topmanager halten zwar noch wie eh und je zum konservativen Kandidaten mit dem radikalliberalen Wirtschaftsprogramm, doch die Unterstützung bröckelt. Bau- und Telekommagnat Martin Bouygues, zu dessen Imperium auch der größte Fernsehsender TF1 gehört, ging einst im Präsidentenpalast Elysée ein und aus, war mit Nicolas Sarkozy befreundet.

Doch inzwischen hat er seinen Draht zu den Republikanern verloren. Er nimmt Fillon einen Coup von 2012 übel, als dieser eine Krankheit Sarkozys ausnutzte, um einen vierten Mobilfunkanbieter zuzulassen - was vor allem Bouygues' Interessen zuwiderlief. "Hat überhaupt jemand eine Marktanalyse gemacht?", mokierte sich der Unternehmer. Vincent Bolloré, 4,5 Milliarden Euro Vermögen



Der Firmenjäger und Bouygues-Rivale hatte einst zu viel Nähe zu Sarkozy gezeigt. Dessen Urlaube auf Bollorés Yacht wurden zur Affäre. Doch mit Sarkozys Parteifreund Fillon hat auch Bolloré nicht viel am Hut.

Ihm werden eher Sympathien zum liberalen Spitzenreiter Emmanuel Macron nachgesagt, der das Parteiensystem aufmischt und wie der junge Bolloré als Investmentbanker bei Rothschild Karriere machte. Sein Sohn Yannick Bolloré, der die Kommunikationsagentur Havas führt, trat als privater Freund zur Gründung von Macrons Bewegung "En Marche" auf. Offiziellen politischen Kontakten hat die Firma abgeschworen. Xavier Niel, 8 Milliarden Euro Vermögen



Der Digitalpionier, der schon im Internet Geschäfte machte, als es in Frankreich noch Minitel hieß, war der große Gewinner von Fillons Mobilfunkliberalisierung. Fillon brüstet sich jetzt damit, dass es seinetwegen den Preisbrecher Free gebe. Doch die Liebe wird nicht erwidert.

Im Gegenteil: Schon vor Macrons Kampagnenstart warb Xavier Niel öffentlich für den Newcomer. "Das liebe ich: ein Politiker, der keine Tabus kennt." Als Großaktionär der linksliberalen Zeitung "Le Monde" ist Niel auch an der Meinungsproduktion beteiligt. Und die befördert vor allem Macron, auch wenn das Rennen gegen Fillon, die Nationalistin Marine Le Pen und den Linken Jean-Luc Mélenchon zuletzt enger wurde. Emmanuel Besnier, 10,6 Milliarden Euro Vermögen



Sein bekanntestes Produkt heißt zwar "Président". In die Politik zieht es den Miteigner des Molkereiriesen Lactalis aber nur, wenn Bauern mal wieder gegen seine Preispolitik protestieren - eine Wut, die auch den rechtsextremen Front National von Marine Le Pen nährt. Besnier selbst hält nichts davon, in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Daher sind Fotos von ihm oder seinem Loire-Schloss Mangelware. Selbst innerhalb seiner Firma, die er zur globalen Nummer eins für Milchprodukte vor Nestlé machen will, ist Besnier kaum bekannt.

Zu seinen wenigen politischen Vertrauten zählt der lokale Europaabgeordnete Jean Arthuis von der Zentrumspartei UDI. Arthuis führt den für die Agrarwirtschaft wichtigen Haushaltsausschuss des Europaparlaments, tritt für die Vereinigten Staaten von Europa ein - und in Paris für den Kandidaten Macron. Gérard und Alain Wertheimer, je 11 Milliarden Euro Vermögen



Die Brüder, denen je zur Hälfte das Luxusunternehmen Chanel gehört, tauchen immerhin gelegentlich auf Modeschauen auf wie in dem Bild von 2008. Die französische Politik liegt ihnen aber ebenso fern. Alain lebt in Genf, Gérard in New York, ihre Holding sitzt steuergünstig in den Niederlanden. "Wir reden nie", ist das einzige Zitat, das die "New York Times" einmal Gérard Wertheimer entlockte. Chanels langjähriger Markenbotschafter Karl Lagerfeld allerdings "liebt" Emmanuel Macron und dessen "brillantissime" Frau Brigitte. Stolz ist Lagerfeld, mit Macron schon vor dessen Berufung zum Minister diniert zu haben. Patrick Drahi, 12 Milliarden Euro Vermögen



Der gebürtige Marokkaner Drahi beharrt, er habe auf französischen Reichstenlisten nichts zu suchen. Seine Holding Altice zog zum Börsengang von Luxemburg in die Niederlande um, er selbst residiert in der Schweiz und Israel, wo er zum Kauf eines Kabelnetzbetreibers auch die Staatsbürgerschaft annahm.

In Frankreich ist er trotzdem sehr präsent. Den Kauf des Mobilfunkanbieters SFR 2014 verdankt er Macron, der als Generalsekretär im Präsidentenpalast ein Veto aus Wettbewerbsgründen verhinderte, das der damalige linke Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg verlangte. Einige der Manager von Macrons Wahlkampf stammen aus Drahis Firmen. Drahi besitzt auch Anteile am linken Blatt "Libération" und Magazinen wie "L'Express" oder "L'Expansion". François Pinault, 16 Milliarden Euro Vermögen



Der bretonische Selfmademan und Eigner des Luxuskonzerns Kering (Gucci, Yves Saint-Laurent, Puma) ist ein echter Seitenwechsler. In seiner Jugend war er bei den gaullistischen Républicains Indépendants, später mit dem konservativen Präsidenten Jacques Chirac befreundet, doch empfahl 2012 die Wahl des Sozialisten François Hollande, der schließlich Emmanuel Macron zum Wirtschaftsminister machte.

Das Foto zeigt ihn im Stadion seines Fußballclubs Stade Rennes im Gespräch mit Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian. Der unterstützt Macron anstelle des aussichtslosen Parteikandidaten Benoît Hamon. Wie viele reiche Franzosen ist übrigens auch Pinault Verleger: "Le Point" steht eher rechts, übte unter Pinaults Schutz aber auch Kritik an Sarkozy. Serge Dassault, 16 Milliarden Euro Vermögen



Der Eigner des Rüstungs- und Softwarekonzerns Dassault ist selbst Politiker. Der 92-Jährige (der angenommene Familienname bedeutet "Kampfpanzer") amtiert als Senator für Fillons Republikaner. Dassault war es, der Fillon trotz Skandals zum Durchhalten aufforderte - "auch wenn gegen Sie ermittelt wird. Schauen Sie mich an: Ich pfeife drauf!"

Dassault selbst, dem nebenbei auch das konservative Traditionsblatt "Le Figaro" gehört, wurde schon wegen Bestechung und Stimmenkaufs verurteilt und als Bürgermeister von Corbeil-Essonnes abgesetzt. Im Februar entzog ihm ein Gericht auch wegen Steuerbetrugs das Recht auf Wählbarkeit. Dassault legt Widerspruch ein, und findet im Vergleich zu den Vorwürfen gegen Fillon: "Das ist wirklich nicht schlimm." Liliane Bettencourt, 38 Milliarden Euro Vermögen



Die L'Oréal-Erbin ist die reichste Frau der Welt, steht seit 2011 aber unter Vormundschaft ihrer Tochter Françoise Bettencourt-Meyers und deren Söhnen. Damit fällt die 94-Jährige auch als verlässliche Unterstützerin der Republikaner aus. Ihre gerichtlich verhandelten Skandale brachten auch den Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen vermeintlicher illegaler Parteispenden in Bedrängnis. Bernard Arnault, 43 Milliarden Euro Vermögen



Der zehntreichste Mann der Welt, wie Pinault aus mittelständischen Verhältnissen zum Luxuszar mit LVMH (Louis Vuitton, Dior, Bulgari) aufgestiegen, gilt laut Presseberichten als Finanzier von Emmanuel Macron. Verbürgt ist eine familiäre Verbundenheit: Macrons Frau Brigitte war Französischlehrerin seiner Söhne Frédéric und Jean, sie lässt sich auf Rat seiner Tochter Delphine (die mit Macron-Fan Xavier Niel liiert ist) mit Louis Vuitton einkleiden. LVMH-Chef Renaud Dutreil begleitete Macron auch zum Start von "En Marche". Für die Konservativen bedeutet Arnaults Abwendung einen herben Verlust ... Einst gehörte Bernard Arnault, der sich auch als Kunstmäzen mit eigenen Museen betätigt und das Wirtschaftsblatt "Les Echos" verlegt, zu ihren Kreisen. Er war sogar Trauzeuge für Nicolas Sarkozys erste Ehe und Gast auf dessen Party zum Wahlsieg 2007. Später wurde Arnault zum Auslöser einer Debatte über Steuerflucht, als er 2012 die belgische Staatsbürgerschaft beantragte. Im Jahr darauf zog er das als "Geste meiner Verbundenheit zu Frankreich und meines Vertrauens in seine Zukunft" zurück. Macron verspricht, auch Arnaults Steuern drastisch zu senken.



Die Anhänger von Marine Le Pen geben sich siegessicher: "On va gagner", rufen sie bei Wahlkampfauftritten der französischen Präsidentschaftskandidatin immer wieder, "wir werden gewinnen". Dass die Rechtspopulistin im Elysée-Palast, dem Amtssitz des französischen Präsidenten, einzieht, galt lange als unwahrscheinlich. Doch seit dem Brexit-Votum und dem Wahlsieg von Donald Trump scheint nichts mehr unmöglich. Und mangelnde Vorbereitung zur Machtergreifung kann man Marine Le Pen und ihrem Front National nicht vorwerfen.

In den vergangenen Jahren hat die 48-Jährige die Partei in Frankreich von Wahlsieg zu Wahlsieg geführt - mit einer Strategie der "Entteufelung". Denn der Front National war nicht nur in Frankreichs höheren gesellschaftlichen Kreisen jahrzehntelang verfemt. Hauptschuld daran trugen die regelmäßigen Rechtsaußen-Ausfälle von Marine Le Pens Vater Jean-Marie, dem Parteigründer.

Ihn hat Marine öffentlich abserviert und so die Grundlage dafür geschaffen, dass sich die Partei für neue Wählerschichten geöffnet hat. Marine Le Pen hat auch offen rassistische oder antisemitische Parolen verbannt. Bei den meisten Wählern stoßen die FN und ihre Parteichefin aber nach wie vor auf große Ablehnung - zumindest in den Umfragen.

"Entteufelung" gemeinsam mit dem Lebensgefährten

Doch denen traut man auch in Frankreich nur mehr bedingt. Sollte Marine Le Pen am Sonntag in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl triumphieren, ist das auch der Erfolg eines Mannes: Louis Aliot. Der Lebensgefährte der Rechtspopulistin und Vize-Vorsitzende ihrer Partei Front National (FN) trägt ihre "Entteufelungs"-Linie maßgeblich mit. Der Jurist stand schon im Dienst ihres Vaters Jean-Marie Le Pen, bevor er sich ganz der Tochter verschrieb.

Die 48-jährige Le Pen und der ein Jahr jüngere Aliot haben die Rollen ähnlich aufgeteilt wie AfD-Chefin Frauke Petry und ihr Mann Marcus Pretzell: Sie steht im Rampenlicht, er im Schatten. Die gesamte Wahlkampagne der Front National ist auf "Marine" zugeschnitten, wie sie ihre Anhänger nennen. In ihrer Wahlwerbung tauchen weder Aliot noch ihre drei Kinder aus erster Ehe auf.

Geschickt hat sich der Front National auch in höheren französischen Kreise vorgearbeitet. Denn um den Kurs eines Landes radikal zu ändern - wie es Marine Le Pen vorhat - braucht sie Unterstützer an hochrangigen Stellen. Sie benötigt Vertrauensleute in Frankreichs ohnedies nicht kleinem öffentlichen Dienst, in der Justiz, in den Medien, und in der Armee.

