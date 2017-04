Polizist und Attentäter getötet Attentat in Paris überschattet Frankreich-Wahl

Nach dem Anschlag auf Polizisten in Paris hat Präsident François Hollande das französische Sicherheitskabinett versammelt. Das teilte der Élyséepalast am Freitag auf Twitter mit. Auf Fotos war zu sehen, dass an dem Treffen unter anderem Premierminister Bernard Cazeneuve und Innenminister Matthias Fekl teilnahmen. Auch Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, Außenminister Jean-Marc Ayrault und Justizminister Jean-Jacques Urvoas saßen mit am Tisch.

Ein Angreifer hatte am Donnerstagabend das Feuer auf Polizisten auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées eröffnet und einen Beamten getötet. Er wurde von der Polizei erschossen. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der Angriff überschattet den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Die Franzosen stimmen am Sonntag über ihren neuen Staatschef ab. Hollande hatte bereits in der Nacht "absolute Wachsamkeit" für die Wahl zugesagt.

la/dpa

