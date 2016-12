Geldflut der Notenbank Draghi unter Zugzwang - EZB soll Geldschleusen öffnen

EZB-Chef Mario Draghi hat wohl keine andere Chance, als das Anleihenkaufprogramm zu verlängern

Draghi soll es wieder richten: Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) sind vor der heutigen Sitzung besonders hoch. Wegen des gescheiterten Referendums und einer drohenden Banken- und Wirtschaftskrise in Italien gehen Beobachter von einer Verlängerung der milliardenschweren Anleihekäufe durch die Notenbank aus. Signale für eine Abkehr von der sehr lockeren Geldpolitik sind in nicht zu erwarten.

Bislang kauft die EZB Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro pro Monat, das Kaufprogramm läuft bis März 2017. Erwartet wird, dass die Anleihekäufe über den März hinaus verlängert werden. Viele Beobachter wetten außerdem darauf, dass das Volumen von bislang 80 Milliarden Euro weiter erhöht wird. Nur durch eine Geldflut der EZB, so lautet die Wette an den Finanzmärkten, kann EZB-Chef Draghi eine Rückkehr der Euro-Krise verhindern.

Die EZB gibt ihre Zinsentscheidung am Donnerstag um 13.45 Uhr bekannt. Um 14.30 Uhr beginnt dann die Pressekonferenz, in der Draghi die einzelnen Maßnahmen der EZB erläutert. Eine Verlängerung des Anleihekaufprogramms über den März 2017 hinaus scheint ausgemacht zu sein. Darüber hinaus dürfte es zu Regeländerungen kommen, die eine reibungslose Umsetzung des Kaufprogramms sicherstellen sollen", sagte Helaba-Analyst Christian Schmidt.

Die Finanzmärkte haben daher auf die Ablehnung der Verfassungsreform und den Rücktritt von Premierminister Matteo Renzi in Italien bislang gelassen reagiert. Die Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen legten nur leicht zu. Der Euro Börsen-Chart zeigen hat nach einem kurzen Rückschlag deutliche Kursgewinne erzielt. Trotzdem dürfte das Referendum und die gestiegene politische Unsicherheit die EZB nicht unbeeindruckt lassen.

Zumindest hat das Votum der Italiener unter Ökonomen die letzten Zweifel beseitigt, ob der EZB-Rat das milliardenschwere Anleihen-Kaufprogramm über den März 2017 hinaus verlängern wird. "Mario Draghi wird nicht noch zusätzliches Öl ins Feuer gießen wollen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Diskussion um einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Wertpapier-Kaufprogramm dürfte vom Tisch sein. Der Blick auf den Donnerstag wirke für die Finanzmärkte wie eine Art Fallschirm, sagte Gitzel.

Noch vor Kurzem erklärte Draghi, die wirtschaftliche Erholung des Euro-Raums sei "noch in erheblichem Maße von der lockeren Geldpolitik abhängig. Dass nun auch noch die Mehrheit seiner Landsleute die Reformpläne der Regierung in Rom abschmetterten und damit zugleich Regierungschef Matteo Renzi abwählten, setzt die EZB zusätzlich unter Zugzwang.

