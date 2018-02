Die Finanzen der EU - Ruf nach zusätzlichen Milliarden Wir sind (noch) kein Volk

Kommende Woche beginnen die Gespräche über das nächste EU-Budget. Brüssel will viel mehr tun als bisher - und braucht dafür viel mehr Geld. Kann das gutgehen?

So begannen früher Revolutionen: Mit dem Slogan No taxation without representation startete die "Boston Tea Party" von 1773, der Aufstand der Bewohner der nordamerikanischen Kolonien gegen die britische Krone, der zur Unabhängigkeit der USA führte.

Seither ist dies der Kern der westlichen Demokratien: Wer zahlt, schafft an. Das Volk und seine Vertreter entscheiden, wieviel der Staat kassieren und wofür er es ausgeben darf. Die Regierung mag die Geschäfte führen. Die Mittel dafür muss sie sich vom Parlament genehmigen lassen, also von jenen Abgeordneten, die die Steuerzahler repräsentieren.

Wer hingegen Steuern erhebt, ohne den Bürgern Mitspracherechte einzuräumen, erntet Sturm. Die Amerikanische Revolution, die in Boston begann, zwang letztlich das britische Weltreich zum Rückzug.

Szenenwechsel. Kommenden Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 verbliebenen EU-Staaten, um über die künftigen europäischen Finanzen zu beraten. Der Austritt des Nettozahlers Großbritannien wird eine gehörige Lücke ins Budget reißen. Dazu kommen diverse neue Aufgaben, die die EU zusätzlich übernehmen soll: Grenzsicherung, Verteidigung, Euro-Stabilisierung, Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und einiges mehr. All das kostet.

Woher soll das Geld kommen? Die EU-Kommission hat sich dazu einige Gedanken gemacht und vorige Woche vorgestellt, gewissermaßen zur Einstimmung für die Gipfelteilnehmer.

Henrik Müller manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Das dürre Papier hat es in sich. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und seine Leute möchten der EU eigene Steuereinnahmen verschaffen. Bislang fußt das Gemeinschaftsbudget auf Zuweisungen der Mitgliedstaaten. Jetzt soll Geld aus eigenen Steuerquellen sprudeln. Damit rückt die EU näher an eine eigene europäische Staatlichkeit heran. Was einige grundlegende Fragen aufwirft:

Ist Europa auf einen solchen Schritt vorbereitet? Ist das der Stoff, mit dem Revolutionen beginnen?

Hunderte Milliarden Euro zusätzlich

Zunächst: Prinzipiell hat die EU-Kommission völlig recht. Die EU und insbesondere die Eurozone brauchen mehr Geld. Das EU-Budget ist mit gut einem Prozent des gemeinsamen BIP lächerlich klein; die Eurozone hat, anders als alle anderen Währungsräume, gar kein eigenes Budget. Wenn kleinere staatliche Einheiten allein angesichts immer großflächigerer Problemlagen - von Finanz- und Flüchtlingskrisen bis zum Klimawandel - nur noch unzureichend handlungsfähig sind, braucht es auch ein finanziell gekräftigtes Europa.

Auch die vorgeschlagenen Einnahmequellen sind keineswegs abwegig. Künftig, so stellt die Kommission sich das vor, sollen Teile der Mehrwert- und der Unternehmenssteuern nach einheitlichen Prinzipien an die EU fließen, außerdem Teile des Gewinns der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Einnahmen aus dem Handel mit Treibhausgaszertifikaten.

Aus diesen Quellen könnten, je nach Kalkulation, Einnahmen zwischen 143,5 und 441 Milliarden Euro sprudeln. Das klingt viel, relativiert sich aber, wenn man bedenkt, dass es nicht um ein einziges Haushaltsjahr, sondern um einen Planungszeitraum von sieben Jahren geht, nämlich die Jahre 2021 bis 2028. Dass durch das Ausscheiden Großbritanniens Nettoeinnahmen von mehr als 50 Milliarden Euro fehlen. Und dass Europa ja auch noch einiges mehr tun soll als bisher - beispielsweise sich nach außen rüsten in Zeiten, da die USA an ihrer Beistandsgarantie Zweifel aufkommen lassen.

Wo also ist das Problem? Es liegt weniger in der Höhe der Ausgaben oder Struktur der Einnahmen als in der Repräsentation der europäischen Bürger.