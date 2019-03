Auch nachdem das Parlament die Kontrolle über den Brexit-Prozess übernommen hat, zeichnet sich keine schnelle Auflösung der politischen Blockade in Großbritannien ab. Die Abgeordneten sollen am Mittwochabend über 16 verschiedene Optionen abstimmen, die von einem harten Brexit über einen geregelten Austritt aus der Europäischen Union bis hin zu einem Verbleib in der EU reichen.

Bislang gebe es keine klare Tendenz zu irgendeinem der Vorschläge, sagte der konservative Abgeordnete Oliver Letwin. "Wir brauchen eine Mehrheit für irgendetwas."

Regierungschefin Theresa May ist in dem Prozess zunehmend geschwächt. Es wird damit gerechnet, dass sie bei einem Treffen mit Abgeordneten ihrer Partei am Abend ein Datum für ihren Rückzug ankündigen könnte. Die EU bekräftigte, dem Vereinigten Königreich eine lange Bedenkzeit für das weitere Vorgehen einräumen zu wollen.

May wirbt erneut für ihr Abkommen

Die Premierministerin warb erneut für ihr Abkommen. "Wir können den Brexit garantieren, wenn dieses Haus in dieser Woche den Vertrag unterstützt", sagte sie vor Abgeordneten. Andere Optionen führten zu Verzögerungen, Unsicherheiten und trügen das Risiko in sich, dass es nie zu einem Brexit komme.

Letwin, der den Prozess des Parlaments maßgeblich vorangetrieben hat, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, zeigte sich optimistisch: "Die Premierministerin könnte einen Vertrag am Donnerstag oder Freitag ins Ziel bringen." Andernfalls stünde am Montag eine weitere Abstimmungsrunde im Parlament an, um eine Alternative zu suchen. Üblicherweise bestimmt in Großbritannien die Regierung die Tagesordnung des Parlaments. Die Testabstimmungen sind nur nach einer Verfahrensänderung möglich.

Doch einem euroskeptischen Parlamentarier zufolge sind zwei Tage vor dem ursprünglich geplanten Austrittsdatum immer noch Dutzende Abgeordnete der konservativen Partei gegen Mays Vertrag. Nur wenige hätten ihre Meinung geändert. Der einflussreiche Abgeordnete Jacob Rees-Mogg macht die Unterstützung der nordirischen Unionistenpartei DUP zur Bedingung, dass er auf Mays Kurs einschwenke. Diese bleibt aber bei ihrer Ablehnung: Die Position sei unverändert, sagte ein Sprecher. Die DUP stört sich insbesondere an der Irland-Notfallklausel, mit der eine harte Grenze auf der Insel verhindert werden soll. Sie befürwortet eine Alternative, die auf technische Lösungen zur Grenzkontrolle setzt.

EU-Ratspräsident Tusk wirbt für längeren Aufschub

EU-Ratspräsident Donald Tusk warb unterdessen beim EU-Parlament für einen langen Aufschub des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. "Ihr dürft die sechs Millionen Menschen nicht verraten, welche die Petition zu einem Rückzug des Austrittsgesuchs nach Artikel 50 unterzeichnet haben, die eine Million Menschen, die für ein Referendum auf die Straße gegangen sind oder die steigende Mehrheit derer, die in der EU bleiben wollen", sagte er. Die EU hat Großbritannien bislang einen Aufschub bis zum 12. April gewährt.

Die Briten sind selbst in der Brexit-Frage weiter tief gespalten, die politische Situation ist verfahren. Am Montag hatte das Unterhaus der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess abgerungen und Probeabstimmungen über Alternativen zu Mays EU-Austrittsvertrag durchgesetzt. Über die verschiedenen Optionen werden die Parlamentarier am Mittwochnachmittag debattieren und ab 20.00 Uhr (MEZ) votieren. Ergebnisse werden nach 22.00 Uhr erwartet.

Als mögliche Optionen für die Abstimmung am Mittwoch werden verschiedene Varianten einer engeren Anbindung an die Europäische Union gehandelt: unter anderem eine Mitgliedschaft in der Zollunion oder ein Modell nach dem Vorbild Norwegens, das zwar zum Binnenmarkt, nicht aber zur Zollunion gehört. Auch radikalere Vorschläge wie ein zweites Referendum, eine Abkehr vom Brexit durch Zurückziehen der Austrittserklärung oder ein Austritt ohne Abkommen sind im Gespräch.

Die Befürworter eines zweiten Referendums zeigten sich jedoch skeptisch, ob die Volksabstimmung auch zu den Optionen zählen sollte. Dahinter steckt wohl die Befürchtung, eine Ablehnung könnte dem Vorhaben verfrüht den Garaus machen.

Spräche sich das Parlament für einen der Vorschläge aus, wäre das rechtlich nicht bindend, aber für May schwer zu ignorieren.

Die politisch schwer angeschlagene Premierministerin hofft immer noch darauf, eine Mehrheit für ihr Abkommen zu finden. Die Chancen dürften mit dem Griff des Parlaments nach der Macht nicht gestiegen sein. Viele Brexit-Hardliner machen sich offensichtlich Sorgen, der EU-Austritt könne weniger konsequent ausfallen als bisher geplant oder sogar ganz abgesagt werden.

"Die Wahl scheint Mrs. Mays Deal oder kein Brexit zu sein", twitterte der Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg am Dienstag. Er hatte kürzlich noch davor gewarnt, das Vereinigte Königreich durch das Brexit-Abkommen zum "Sklavenstaat" der EU zu machen.

Ursprünglich sollte Großbritannien schon am kommenden Freitag die EU verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Sollte Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.