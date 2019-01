++ Theresa May taumelt ++ Dax steigt ++ Abstimmung am Abend ++

Vor dem Brexit ist nach dem Brexit. Nach der krachenden Niederlage im britischen Parlament geht es heute für Premierministerin Theresa May um ihr politisches Überleben. Das Unterhaus will über das Misstrauensvotum am Abend abstimmen. Lesen Sie zum politischen Erdbeben auf der Insel die wichtigsten Entwicklungen und wichtigsten Reaktionen aus Politik und Wirtschaft im Brexit-Newsblog.

08.00 Uhr - Auch in der Krise: Ordnung muss sein. Also beginnt die heutige Sitzung im britischen Parlament erneut mit einem Gebet. Danach wird sich Premierministerin Theresa May gegen Mittag (deutscher Zeit) diversen Fragen der Parlamentarier stellen müssen. Viel Schlaf dürfte sie die Nacht zuvor nicht gehabt haben. Der komplette Tagesablauf im Plan findet sich hier..

The agenda for tomorrow's parliamentary business is pretty striking. pic.twitter.com/W7p0xuYjO6 — Kate Lyons (@MsKateLyons) 16. Januar 2019

07.30 Uhr - Sind Investoren unverbesserliche Optimisten oder kann nicht sein, was nicht sein darf? Da steht das Vereinigte Königreich Kopf und in seinen Beziehungen zum alten Kontinent an der sprichwörtlichen Klippe - die Märkte aber kratzt es nicht: Banken und Händler jedenfalls erwarten den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart im Plus. "An der Börse glaubt die Mehrheit weiterhin an eine Lösung im Brexit-Chaos - auch wenn im Moment niemand weiß, wie diese Lösung am Ende aussehen soll", sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners

06.55 Uhr - Auch der Bankenverband warnt: "Eine Schockstarre darf sich niemand erlauben. Die Briten müssen jetzt klären, ob sie politisch noch handlungsfähig sind." Es brauche "endlich Mehrheiten, um einen fatalen harten Brexit zu verhindern".

01.00 Uhr - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) fordert die Verantwortlichen in London auf, "schnell für Stabilität zu sorgen". Es müsse zügig eine Lösung im Sinne der Bürger in Großbritannien und in Europa gefunden werden - zu diesem Zeitpunkt eine politische Binse möchte man meinen. Zugleich macht die Ministerin deutlich: Man unterstütze Großbritannien, Nachverhandlungen zu dem Abkommen werde es aber nicht geben. Mit anderen Worten: Seht zu, dass ihr den Scherbenhaufen schnellstmöglich zusammenkehrt. Aus Brüssel gibt's vielleicht noch einen Kehrbesen, den Müll aber behaltet ihr.

Das passierte am späten Abend bis Mitternacht

Das britische Parlament steht unter enormen Zeitdruck. Britische Abgeordnete erwägen daher nicht überraschend einen Antrag, um das Brexit-Verfahren nach EU-Artikel 50 zu verlängern . Regierungsminister hätten solche Planspiele für einen Brexit-Aufschub gegenüber Spitzenvertretern der Wirtschaft geäußert, sagt eine an den Gesprächen beteiligte Person.

. Regierungsminister hätten solche Planspiele für einen Brexit-Aufschub gegenüber Spitzenvertretern der Wirtschaft geäußert, sagt eine an den Gesprächen beteiligte Person. Volkswagen lässt erklären, der Konzern bedaure das jetzige Ergebnis der Abstimmung. Für den Autobauer ziehe dies eine weitere Phase der Ungewissheit und Planungsunsicherheit nach sich. VW bereite sich weiterhin auf alle möglichen Szenarien vor.

die Europäische Union. Sie sei den Briten bei den Verhandlungen zum Austrittsvertrag so weit entgegengekommen, wie sie konnte. Soll wohl den heißen: . Doch werden die EU-Diplomaten schnell aus der Schmollecke herauskommen und sich bewegen müssen. Mit verschränkten Armen das sich anbahnende Drama zu empfangen, kann keine Lösung sein. Die irische Regierung bedauert den Ausgang der Abstimmung auf der Nachbarinsel. Die Briten müssten jetzt klar darlegen, wie es weiter gehen soll. In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass eine Neuverhandlung des Abkommens für die EU nicht infrage komme.

Das passierte gestern Abend:

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses haben den von Theresa May ausgehandelten Brexit-Deal mit 432 gegen 202 Stimmen abgelehnt. Es ist eine krachende Niederlage für Theresa May. Nun droht ein ungeregelter Brexit ohne Abkommen - es sei denn, May gelingt es in den folgenden Tagen doch noch, der EU weitere Zugeständnisse abzuringen und damit ein Abkommen in einem weiteren Anlauf durchzubringen.