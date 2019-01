Merkel will May entgegenkommen

Das britische Parlament stimmt über den mit der EU ausgehandelten Vertrag zum Austritt Großbritanniens ab. Der Ausgang ist ungewiss. Bei einer Ablehnung droht ein ungeregelter Brexit - und Chaos in vielen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Nacht und dieses historischen Dienstag im Brexit-Ticker.

07.30 Uhr - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer Verschiebung des Brexit. Aus Sicht der Politik bedeute dies die Hoffnung, doch noch zu einer Vereinbarung zu kommen. Für die Wirtschaft bedeute dies jedoch lediglich, die Zeit der Unsicherheit zu verlängern, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Bei einem ungeordneten Brexit sei die Situation unberechenbar und diese mit hohen Kosten und Schäden verbunden. Dann könne es nur darum gehen, die Schäden zu minimieren.

07.00 Uhr - Haben die Anleger eine mögliche Abstimmungsniederlage von Theresa-May in den Kursen schon eingepreist, wie es so schön im Börsenjargon heißt? Am Tag der Abstimmung jedenfalls trauen sich die Anleger wieder aus der Deckung. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag höher starten. Am Montag hatte er wegen Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft 0,3 Prozent im Minus bei 10.855 Punkten geschlossen.

05.00 Uhr - Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok rechnet nicht mit einer Mehrheit für das Brexit-Abkommen im Londoner Parlament. "Entscheidend wird aber sein, in welcher Größenordnung das Unterhaus dem Abkommen seine Zustimmung verweigert", sagt Brok der "Rhein-Neckar-Zeitung". Das Schicksal von May hänge davon ab, wie knapp die Abstimmung ausgehe. "Verliert Theresa May knapp, hat sie die Chance, ihren Deal zu ergänzen."

01.30 Uhr - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert Klarheit über die Brexit-Zukunft und warnt vor den Folgen einer Verschiebung der Entscheidung über den britischen EU-Austritt. "Damit gäbe es weiterhin keinerlei Planungssicherheit im deutsch-britischen Geschäft", sagt DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zugleich mahnte er eine Einigung auf einen geregelten Brexit an. "Ohne Deal würden zusätzlich Millionen an Zollanmeldungen und Milliarden an Zöllen fällig", sagt er.

01.10 Uhr - Die britische Premierministerin Theresa May strebt offenbar bei einer Niederlage im Parlament ein zweites Votum über das Brexit-Abkommen an und setzt dabei auch auf Zusagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin habe May Hilfe angeboten und zusätzliche Zugeständnisse der EU in Aussicht gestellt, sollten die Abgeordneten gegen den Ausstiegsvertrag stimmen, berichtet die Zeitung "The Sun" unter Berufung auf May-Vertraute. Dazu gehöre es, den irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar davon zu überzeugen, einem Enddatum für die umstrittene Notfalllösung für die Grenze zur britischen Provinz Nordirland zuzustimmen.

00.05 Uhr - Unabhängig vom Ausgang des Votums im britischen Unterhaus über den Austrittsvertrag erwartet der CDU-Europapolitiker Elmar Brok, dass Großbritannien die EU am 29. März verlassen wird. Er hoffe nur, "dass es ein geordneter Brexit sein wird", sagt Brok, der Zeitung "Die Welt". Bei einer Ablehnung hält der Politiker eine zweite Abstimmung für möglich. Brok sprach sich gegen eine Verlängerung der Verhandlungen über März hinaus aus. Es würde keine neuen Lösungen geben. Zumal die Verhandlungen wegen der Europawahlen im Mai nur um wenige Wochen verlängert werden könnten.

23.30 Uhr - Die britische Regierungschefin Theresa May hält an dem geplanten Ausstiegstermin Ende März fest. Sie glaube nicht, dass das Brexit-Datum 29. März verschoben werden sollte, sagte May. In einem bewegenden Appell warb sie am Montag nochmals eindringlich für ein Ja der Abgeordneten. Eine Ablehnung des Brexit-Vertrags werde "katastrophale" Folgen für die Demokratie im Vereinigten Königreich haben, sagte die britische Regierungschefin. Im Fall eines ungeregelten EU-Austritts drohe Großbritannien auseinanderzubrechen. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gaben May Rückendeckung.

