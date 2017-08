Britische Regierung macht Brexit-Vorschlag Nach Brexit - Zollunion auf Zeit?

Die Meinungsverschiedenheiten in der britischen Regierung über die Strategie beim EU-Austritt sind offenbar beigelegt. Die Hauptakteure beider Lager, Finanzminister Philip Hammond und Handelsminister Liam Fox, sprachen sich in einem gemeinsamen Artikel in der Zeitung "Sunday Telegraph" für eine Übergangsphase aus. Während dieser Phase werde Großbritannien weder Mitglied des gemeinsamen EU-Marktes noch der Zollunion sein. Ihr Land werde aber im März 2019 die EU "ohne Hintertür" verlassen. Der Betrieb an den Grenzen müsse jedoch reibungslos funktionieren. Außerdem müsse es Unternehmen weiter möglich sein, auch Mitarbeiter aus EU-Ländern zu rekrutieren.

Die nächste Phase der Verhandlungen sei nun notwendig, sagte Brexit-Minister David Davis. Ziel müsse sein, dass sowohl Großbritannien als auch die EU bei einem Brexit-Abkommen gestärkt würden. Das Brexit-Ministerium kündigte mehrere Arbeitspapiere an, darunter "detaillierte Positionspapiere" über den Grenzverkehr zwischen Irland und Nordirland für die Verhandlungen mit Brüssel. "Diese Papiere beweisen, dass wir bereit sind, die Verhandlungen auszuweiten", hieß es in Ministeriumskreisen.

Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge strebt die britische Regierung eine Art "Schengen-Gebiet" mit einem freien Personenverkehr auf der irischen Insel an. Unter

Berufung auf einen Insider hieß es, dass irische Staatsbürger ohne Visum im Vereinigten Königreich und britische Staatsbürger ohne Visum in Irland arbeiten können sollten. Bürger anderer EU-Staaten dürften demnach über diese Grenze frei nach Großbritannien einreisen, dort aber nicht ohne Genehmigung arbeiten.

Ein Topthema bei den Verhandlungen sind außerdem die Bleiberechte von rund 3,2 Millionen EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und 1,2 Millionen Briten in der EU. Heftig gestritten wird auch um die finanziellen Forderungen Brüssels an Großbritannien von bis zu 100 Milliarden Euro. London wäre nach einem britischen Zeitungsbericht zur Zahlung von etwa 40 Milliarden Euro bereit, falls Brüssel im Gegenzug die Verhandlungen über ein künftiges Handelsabkommen öffne

Die EU-Kommission wollte sich zu den Ankündigungen am Sonntag nicht äußern. "Wir werden uns die Papiere ansehen, sobald sie verfügbar sind", sagte eine Sprecherin auf Anfrage in Brüssel.

Hammond steht dem Austritt seines Landes aus der EU kritisch gegenüber, Fox ist hingegen für einen klaren Bruch. Die Gespräche begannen Ende Juni. Eine dritte Verhandlungsrunde ist am 28. August in Brüssel geplant. Die EU-Gegner befürchten, der Kurs Hammonds könnte darauf hinauslaufen, dass sich auch nach dem für 2019 geplanten Austritt in Streitfragen wie der Einwanderung nichts Grundlegendes ändert. Sie fordern einen raschen Brexit. Die Briten hatten in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt.

