Lieferwagen fährt durch Menschenmenge Tote und Verletzte bei Anschlag in Barcelona

Zur Großbildansicht AP Menschen in der Nähe der Ramblas, nachdem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge in der Nähe gefahren war.

Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus: Im Zentrum von Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren, es gibt viele Tote und Verletzte.

Gegen 17 Uhr war das Fahrzeug am Placa de Catalunya auf die bekannte Prachtstraße Las Ramblas gerast und kam auf der Höhe des Placa Boqueria zum stehen. Spanische Medien berichten von mindestens zwölf Todesopfern. Der katalanische Innenminister bestätigte derweil ein weibliches Todesopfer und mindestens 32 Verletzte. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Ein Augenzeuge, der amerikanische Tourist Tom Markwell, sagt der BBC: "Ich habe den Lieferwagen gesehen, er war vorne bereits schwer beschädigt. Das Fahrzeug schwankte von links nach rechts und versuchte, schnell so viele Menschen zu treffen wie möglich. Leute lagen auf dem Boden".

Der Fahrer des Lieferwagens soll nach dem "massiven Zusammenstoß" zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihm. Berichte lokaler Medien, dass sich mehrere Menschen in einem Restaurant verschanzt haben, wurden bislang nicht bestätigt.

Die Polizei hat Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Das Gebiet wurde abgeriegelt. Geschäfte in der Innenstadt sind evakuiert worden. Alle U-Bahn-Stationen in der Umgebung wurden geschlossen.

Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden in Barcelona in Kontakt. Die Versorgung der Verletzten und die Arbeit der Sicherheitskräfte habe oberste Priorität.

Die Bürgermeister von Paris und Nizza haben ihre Solidarität mit Barcelona bekundet. Die beiden französischen Städte waren in den vergangenen Jahren selbst von schweren Anschlägen erschüttert worden. "Trauer und Empörung angesichts des Terrorakts, der gerade in Barcelona geschehen ist", schrieb die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo auf Twitter. "Barcelona und Paris sind Städte des Teilens, der Liebe und der Toleranz. Diese Werte sind stärker als dieser abscheuliche und feige Terrorismus."

Der Prachtboulevard Las Ramblas zählt zu den geschäftigsten Straßen in der katalanischen Metropole. In der Regel wird Las Ramblas bis spät in die Nacht von Touristen besucht, viele Straßenkünstler treten dort auf.

SPON, soc

