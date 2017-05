Brexit-Chefunterhändler Barnier "Rasche Verhandlungen - das ist eine Illusion"

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will umfassende Rechte für europäische Bürger in Großbritannien sichern. "Das ist unsere Priorität", sagte Barnier am Mittwoch in Brüssel. Bürger der übrigen 27 EU-Staaten müssten auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union dort "für den Rest ihres Lebens weiterleben wie heute".

Neben dem Aufenthaltsrecht müssten auch Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung und dem Erziehungssystem gesichert sein, außerdem müssten Abschlüsse weiterhin anerkannt werden. Barnier stellt sich auf äußerst komplizierte Verhandlungen mit weit reichenden Folgen ein: "Einige haben die Illusion geschaffen, dass der Brexit keine wesentlichen Folgen für unser Leben haben werde oder dass die Verhandlungen rasch und schmerzlos abgeschlossen werden könnten. Das ist nicht der Fall."

Zudem müsse Großbritannien für alle finanziellen Verpflichtungen geradestehen, die es als EU-Land eingegangen ist, unterstrich Barnier. "Es handelt sich weder um eine Bestrafung noch um eine Austrittssteuer", beteuerte er. Bislang war von europäischen Forderungen in Höhe von ungefähr 60 Milliarden Euro die Rede gewesen. Die "Financial Times" berichtete am Mittwoch, die Rechnung könne auch bei etwa 100 Milliarden Euro liegen.

In allen Fragen, die EU-Rechtsfragen berühren, soll aus Brüsseler Sicht weiterhin der Europäische Gerichtshof in Luxemburg zuständig sein. Barnier legte den EU-Staaten am Mittwoch seinen Entwurf für ein Verhandlungsmandat vor. Dabei stützt er sich auf die Leitlinien, die der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Wochenende vorgegeben hat.

100 Milliarden Euro? Höhe der britischen Zahlungsverpflichtungen unklar

Die Europäische Union will Großbritannien nach Angaben von Barnier nicht dazu zwingen, einen Blankoscheck vor dem EU-Austritt zu unterschreiben. Er könne aber derzeit nicht sagen, wie hoch die britischen Zahlungsverpflichtungen ausfielen, sagte Barnier am Mittwoch in Brüssel. "Es geht dabei nicht um eine Bestrafung oder eine Brexit-Rechnung" für die Briten wegen des EU-Austritts.

Als Beispiele für die britischen Verpflichtungen nannte Barnier finanzielle Vereinbarungen im Rahmen des EU-Haushalts von 2014 bis 2020, die EU-Hilfe über drei Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei, die wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine oder Mittel bei der Europäischen Investitionsbank.

Zunächst müsse die Berechnungsmethode in den anstehenden Verhandlungen mit der Regierung in London geklärt werden. Barnier wiederholte die Hoffnung, dass ein Abkommen über den britischen EU-Austritt im Oktober 2018 unter Dach und Fach ist. Danach muss das Abkommen in allen EU-Staaten und im Europäischen Parlament ratifiziert werden, um den Brexit am 29. März 2019 vollziehen zu können.

