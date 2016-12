Niederlande Geert Wilders wegen Hassrede verurteilt

Zur Großbildansicht DPA Geert Wilders: Die Frisur und der Hass auf Andersdenkende ähneln sich

Ein niederländisches Gericht hat den Rechtspopulisten Geert Wilders wegen Hassrede und Diskriminierung verurteilt. Eine Strafe verhängten die Richter allerdings nicht.

Rechtspopulist Geert Wilders ist der Diskriminierung und Beleidigung von Marokkanern schuldig gesprochen worden. Jedoch verhängten die Richter in Amsterdam keine Strafe. Ein Schuldspruch reiche als Strafe aus, befand das Gericht.

Im März 2014 hatte der Niederländer auf einer Wahlparty in Den Haag die jubelnde Menge gefragt: "Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner in dieser Stadt und in den Niederlanden?" Die Zuschauer antworteten mit "Weniger, weniger"-Rufen - und Wilders sagte mit einem Lächeln: "Dann werden wir das regeln.

Das Gericht in Amsterdam urteilte nun, dass Wilders damit die Grenzen der Meinungsfreiheit verletzt habe. Das Urteil hat keine direkten Folgen für sein Mandat als Abgeordneter.

Die Staatsanwaltschaft hat in seinen Aussagen eine pauschale Diskriminierung der rund 380.000 Menschen mit marokkanischen Wurzeln gesehen, die in den Niederlanden leben. Einwanderer hatten angegeben, sie fühlten sich seitdem unwohl und unsicher im Land

Wilders selbst war bei der Urteilsverkündung nicht im Gericht. Er hatte angekündigt, das Urteil zu ignorieren. Nach Beginn des Prozesses war seine Partei für die Freiheit in den Umfragen zur stärksten politischen Kraft aufgestiegen. Im März 2017 wählen die Niederlande ein neues Parlament.

