Wegen Brexit - lieber EU als UK Schottland will über Abschied von Großbritannien abstimmen

Zur Großbildansicht AFP Abschied von UK, nicht aber von der EU: Schottlands Premierministerin Nicola Sturgeon plant ein neues Referendum

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt weiterhin eine Unabhängigkeit von Großbritannien an. Die Regierung in Edinburgh werde kommende Woche einen Gesetzentwurf für ein weiteres Unabhängigkeits-Referendum veröffentlichen, kündigte sie beim Parteitag der Schottischen Nationalpartei SNP am Donnerstag in Glasgow an. Einzelheiten nannte Sturgeon allerdings nicht. 2014 war ein Referendum zur Loslösung von London knapp gescheitert.

Vor allem das britische Brexit-Votum Ende Juni hatte das schottische Unabhängigkeitsstreben angefacht. Die Schotten sind EU-freundlich und hatten mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Sturgeon versucht in Brüssel eine Lösung zu erreichen, bei der ihr Land weiterhin in der EU bleiben kann.

"Es ist nicht rational und es gibt auch keine rechtliche Grundlage dafür, uns aus der Europäischen Union herauszulösen", sagte Sturgeon während einer Delegiertenversammlung der SNP. London versuche, Schottlands Mitbestimmungsrecht zu ignorieren.

Wenn England sich dafür entscheide, die EU zu verlassen, habe Schottland "das Recht zu entscheiden, ob es einen anderen Weg gehen wolle." Bei der Abstimmung über einen Abschied Großbritanniens aus der EU am 23. Juni hatten sich 52 Prozent der britischen Wähler für den Austritt ausgesprochen. Die Schotten stimmten dagegen mit 62 Prozent für den Verbleib in der Europäischen Union.

la/mmo

Mehr manager magazin Zur Startseite