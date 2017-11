Ex-Starmanager wird aus Haft entlassen Staatsanwaltschaft legt Beschwerde gegen Middelhoff-Entlassung ein

Die Staatsanwaltschaft Bochum hat gegen die vorzeitige Haftentlassung von Thomas Middelhoff Ende November Beschwerde eingelegt. Das teilte das Landgericht Bielefeld am Freitag mit.

Ob der wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilte frühere Top-Manager wie am Vortag verkündet nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe auf freien Fuß kommt, entscheidet jetzt das Oberlandesgericht in Hamm. Zuerst hatte die Neue Westfälische über die Beschwerde berichtet. Zuvor kann allerdings auch noch die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm die Beschwerde aus Bochum stoppen.

Das Landgericht Bielefeld hatte die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt und angeordnet, Middelhoff am 26. November aus der Haft zu entlassen. Grund: Eine positive Sozialprognose des Ex-Managers, der seit seinem Haftantritt als Freigänger in einer Behindertenwerkstatt in Bielefeld-Bethel arbeitet.

Positive Sozialprognose und vier Jahre Bewährungszeit

Die Kammer hat dem Verurteilten eine positive Sozialprognose gestellt. In diesem Rahmen hat die Kammer u.a. auch die Art und Weise der Auseinandersetzung des Angeklagten mit seiner Verurteilung berücksichtigt, war jedoch nicht der Meinung, dass dies einer solchen Prognose nachhaltig entgegensteht.

Middelhoff hatte über seinen Prozess und seine Haft jüngst ein Buch veröffentlicht, in dem er scharfe Kritik am Strafvollzug äußerte. Die Bewährungszeit betrage vier Jahre.

Middelhoff war im November 2014 vom Landgericht Essen wegen Untreue zulasten des ehemaligen Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Fluchtgefahr wurde er noch im Gerichtssaal verhaftet und saß mehr als fünf Monate in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Essen in Untersuchungshaft, bevor er gegen Kaution entlassen wurde.

Derzeit verbüßt er den Rest der Freiheitsstrafe im offenen Vollzug in Bielefeld und widmete sich zuletzt bereits Gedanken zu seiner beruflichen Zukunft.

