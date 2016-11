Steuerprognose November Diese Steuerschätzung kann nur falsch sein

Zur Großbildansicht DPA Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble: Um 14 Uhr werden die Steuerschätzungen präsentiert - doch deren Ergebnis ist eigentlich schon obsolet

Über die Trefferquote der Steuerschätzungen wird seit Jahren gelästert. Aber selten war eine Einnahmeprognose schon bei ihrer Vorlage dermaßen überholt, wie diese November-Schätzung. Denn die Effekte etlicher Gesetzesvorhaben und Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern mit Auswirkungen in Milliardenhöhe wurden in dem Zahlenwerk nicht berücksichtigt - und machen es zur Makulatur.

Zu nennen sind nicht nur geplante Steuerreformen und -entlastungen nach der Bundestagswahl 2017 - von welchem Regierungsbündnis auch immer. Unberücksichtigt blieben in der November-Prognose auch jene Milliardensummen, die bei den Flüchtlingskosten sowie ab 2020 dann bei den Bund-Länder-Finanzen neu umverteilt werden. Was auch dazu führt, dass die vorhergesagten Einnahmen für den Bund völlig über- und das Steueraufkommen für die Länder weit unterschätzt wird.

Aber das ändert nichts daran, dass die Steuereinnahmen des Staates auch in den nächsten Jahren von Rekord zu Rekord klettern werden. Für 2016 wird sogar ein noch höheres Aufkommen erwartet als erst im Mai geschätzt. Aber die Zeiten, in denen die Einnahmeprognose immer wieder kräftig nach oben korrigiert wird, scheinen vorerst vorbei.

Für die Folgejahre dürften die Steuerschätzer Bund, Ländern und Kommunen unterm Strich kein üppiges Zusatzplus mehr in Aussicht stellen und die letzte Mai-Prognose kaum noch groß nachbessern. Was finanzielle Spielräume einengt. Die bis zum Jahr 2021 geschätzten Einnahmen sind ohnehin noch längst nicht in den Kassen der Finanzminister und Kämmerer. Die vorhergesagten und erhofften Milliarden sind aber allesamt schon für Jahre verplant.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird die Bekanntgabe der Schätzerzahlen an diesem Freitag nutzen, um vor falschen Hoffnungen zu warnen und einmal mehr Haushaltsdisziplin anzumahnen. Denn auf dem Papier steht der Bund bei den Steuereinnahmen weit besser da, als es in den kommenden Jahren wohl tatsächlich sein wird.

Schließlich entlastet der Bund die Länder umfangreich bei den Asyl- und Flüchtlingskosten und gibt Umsatzsteuereinnahmen ab. Was sich bei den Ländereinnahmen in der aktuellen Schätzung aber noch nicht als Plus niederschlagen wird. Ebenso die ab 2020 vereinbarte Neuordnung der Finanzbeziehungen - ebenfalls zu Lasten des Bundes.

