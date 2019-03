Der Schuldenstand von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen hat sich von Ende 2017 bis Ende 2018 um 53 Milliarden Euro oder 2,7 Prozent verringert. Zum Ende des vierten Quartals 2018 war die öffentliche Hand bei privaten Banken oder Unternehmen mit 1914,3 Milliarden Euro in den Miesen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum dritten Quartal 2018 sank der Schuldenstand um 14,4 Milliarden Euro.

Den Statistikern zufolge konnten alle Ebenen des öffentlichen Gesamthaushalts ihren Schuldenstand verringern. Beim Bund betrug der Abbau 29,1 Milliarden Euro oder 2,3 Prozent, der Schuldenstand sank auf 1213,4 Milliarden Euro.

Die Bundesländer in Deutschland verringerten ihr Minus demnach um 16,1 Milliarden Euro oder 2,7 Prozent auf 570,7 Milliarden Euro. Bis auf die Nordländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein konnten alle Bundesländer ihre Schulden verringern. In Hamburg und Schleswig-Holstein stand die Aufnahme neuer Schulden im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank.

Städte und Gemeinden senken Minus um 5,6 Prozent

In den Städten und Gemeinden sank das Minus um 7,8 Milliarden Euro oder 5,6 Prozent auf 129,7 Milliarden Euro. Bis auf die Gemeinden in Baden-Württemberg und Niedersachsen konnten alle Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Schuldenstände reduzieren. Besonders stark fiel der Rückgang in Sachsen und Thüringen aus.

Noch deutlicher war der Rückgang in Hessen mit einem Minus von 26,9 Prozent. Dies lag allerdings daran, dass die Hessenkasse - ein Hilfsprogramm für Kommunen - Schulden ablöste. Ohne dieses Programm wäre der Schuldenstand der hessischen Kommunen um 1,6 Prozent gestiegen.

In den Sozialversicherungen sank der Schuldenstand prozentual gesehen am stärksten. Diese konnten acht Prozent ihres Minus abbauen - dies entsprach 35 Millionen Euro, womit die Sozialversicherungen noch mit 400 Millionen Euro verschuldet waren.

