Staatsschulden - Lasst uns von Italien lernen! Was Deutschland jetzt mit den sprudelnden Staatseinnahmen machen muss

Zur Großbildansicht REUTERS Prachtvoll: Das Kolosseum in Rom.

Daniel Stelter "Beyond the Obvious" und Unternehmensberater. Zuvor war Stelter von 1990 bis 2013 bei der Boston Consulting Group (BCG),zuletzt als Senior Partner, Managing Director und Mitglied des BCG Executive Committee. Sein neues Buch "Eiszeit in der Weltwirtschaft - die sinnvollsten Strategien zur Rettung unserer Vermögen" ist im Campus Verlag erschienen.

Bevor mich regelmäßige Leser meiner MeinungsMacher-Beiträge an dieser Stelle für verrückt erklären: Nein, ich glaube immer noch nicht, dass Italien seine Staatsschulden in den Griff bekommt und innerhalb des Euros eine Zukunft hat. Ohne einen Schuldenschnitt und einen Austritt aus dem Euro, wird das Land nicht wieder auf die Beine kommen. Die Wirtschaftsleistung liegt deutlich unter dem Vorkrisenstand, die Arbeitslosigkeit vor allem der Jugendlichen bleibt hoch, und die Schulden wachsen trotz eines Primärüberschusses im Staatshaushalt - das bedeutet, dass ein Teil der Zinsen wirklich aus den Staatseinnahmen bezahlt werden - immer noch schneller als die Wirtschaft.

Italien im Euro nicht sanierbar

Immer mehr Stimmen sehen in einem Euroaustritt und einer Umstellung der italienischen Staatsschulden auf Lira eine Lösung für die Probleme des Landes. Die Oppositionsparteien, allen voran die Cinque-Stelle-Bewegung um Beppo Grillo fordern immer lauter einen solchen Schritt. Die italienische Investmentbank Mediobanca hat in einer Studie vorgerechnet, dass die Zeit dafür drängt, da immer mehr Staatsanleihen nicht mehr so einfach umgestellt werden dürfen - wobei fraglich ist, wie die Gläubiger ihre Ansprüche durchsetzen wollten.

EZB-Chef Mario Draghi warnt nicht zufällig, dass im Falle eines Euroaustrittes die Target2-Verbindlichkeiten vollumfänglich zu bedienen sind, wobei die mehr als 300 Milliarden Euro Italien endgültig in den Konkurs treiben würden. Wie groß das Risiko mittlerweile ist, zeigt auch eine Studie der EZB, die vorrechnet, dass die

Kapitalmärkte das "Redenominationsrisiko", also das Risiko, das der Euro durch eine neu eingeführte Währung ersetzt wird, im Falle Italiens auf immerhin 20 Prozent schätzen.

Die Skepsis der Märkte ist nachvollziehbar, ist es doch schwer vorstellbar, wie das Land der Schuldenspirale entkommen soll. Allen Bemühungen zum Trotz bleibt das Wirtschaftswachstum gering. Die Folge ist neben der Arbeitslosigkeit, ein zunehmend marodes Bankensystem, welches wiederum das Wirtschaftswachstum dämpft. Rund 360 Milliarden Euro an Krediten, die italienische Banken vergeben haben, sind notleidend. Werden die Banken, wie es die Regelungen der EU eigentlich vorsehen, unter Beteiligung der Gläubiger abgewickelt, droht ein Erdrutschsieg der EU- und Eurogegner bei den nächsten Wahlen. Werden sie vom Staat gerettet, wird die Schuldenlast endgültig untragbar.

Natürlich könnte Italien weitermachen, so wie auch Japan immer mehr Schulden aufnimmt. Doch setzt dies voraus, dass die Europäische Zentralbank (EZB), wie die Bank of Japan immer mehr zum Finanzier wird. Noch fehlt der politische Konsens in der Eurozone, in diese Richtung zu gehen. Auszuschließen ist es trotz vordergründiger Proteste aus Deutschland nicht, dürften doch unsere Politiker, vor die Alternative gestellt, einen Zerfall der Eurozone zuzulassen, die EZB gewähren lassen.

Italien hat weniger Schulden als Deutschland

Diese sehr ernüchternde Einschätzung zur italienischen Staatsverschuldung darf jedoch über eine Tatsache nicht hinwegtäuschen: Sauber gerechnet hat Italien deutlich weniger Schulden als Deutschland und diese Schulden sind perspektivisch weitaus tragfähiger. Das hat damit zu tun, dass Staaten nicht wie Unternehmen bilanzieren. Die offiziellen Zahlen zur Verschuldung sind die ausstehenden Kredite und Schuldverschreibungen der Staaten, nicht hingegen die Zusagen für künftige Leistungen. Unternehmen müssen beispielsweise für künftige Pensionsleistungen entsprechende Rückstellungen und Rücklagen bilden und laufend Geld für diese Verpflichtung zurücklegen. Staaten machen dies nicht.

Doch gerade mit Blick auf die zunehmende Alterung der Gesellschaft ist in den kommenden Jahren mit erheblichen Belastungen zu rechnen. Studien zeigen, dass Italien bei der expliziten Staatsschuld mit 132 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) den zweiten Platz in Europa nach Griechenland besetzt, bei der Gesamtschuld jedoch mit 107 Prozent vom BIP zu den solidesten Staaten gehört.

Italien ist neben Kroatien das einzige Land, in dem die Nachhaltigkeitslücke - also die zu erwartenden Defizite entsprechend der heutigen Gesetzeslage zu Einnahmen und Ausgaben - negativ ist. In Italien sind also in der Zukunft Überschüsse zu erwarten, was vor allem daran liegt, dass das Land schon vor Jahren eine Reform der Alterssicherungssysteme durchgeführt hat. Das Renteneintrittsalter wurde erhöht und das Leistungsniveau gesenkt.

Ganz anders sieht es bei dem vorgeblichen Musterschüler Deutschland aus: Wir liegen wir mit einer ausgewiesenen Staatsschuld von 71 Prozent des BIP und 161 Prozent inklusive der verdeckten Schulden im soliden Mittelfeld. Dennoch stehen wir längst nicht so gut da, wie es unsere Politiker gerne signalisieren. Dabei dürften die wahren Aussichten noch schlechter sein, sind doch steigende Gesundheitsausgaben für die alternde Gesellschaft, die in den Sozialkassen anfallen werden und auch irgendwie finanziert werden müssen, nicht in den Zahlen enthalten.

Schon vor Jahren mahnte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich eine drastische Kehrtwende in den öffentlichen Finanzen an. Vergeblich. So wuchs die Nachhaltigkeitslücke Deutschlands weiter an, vor allem Dank der völlig fehlgeleiteten Rentenreformen der letzten Jahre, die zu einer deutlichen Mehrbelastung in der Zukunft führen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Was Deutschland jetzt mit den sprudelnden Staatseinnahmen machen muss

Was Deutschland jetzt mit den sprudelnden Staatseinnahmen machen muss 2. Teil: Lasst uns mehr Schulden machen

Nachrichtenticker