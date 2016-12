Sharing Economy - nicht nur zu Weihnachten Sharing oder Nichtkonsum - wie wir Teilen lernen

Weihnachten, Fest der Liebe und Fest des Konsums. Doch es geht auch ohne überbordende Gabentische. Warum die Sharing Economy auch für Europa ein interessantes Modell ist.

Judith Wallenstein BCG

Sie ist gerade einmal zehn Jahre alt und schon beinahe ein Mythos. Hip, wie vieles aus dem Silikon Valley, scheinbar dem Lebensgefühl der Millennials entsprungen und - was den Chic-Faktor erhöht - sie hat disruptives Potenzial: die Sharing Economy, aktuelles Buzzword der Wirtschaftsmedien. Für viele tausend Start-ups ist sie das Sprungbrett ins große Business, etablierte Player empfinden sie dagegen oftmals als Bedrohung.

Teilen statt Besitzen - bedeutet das nun das Ende des unreflektierten Konsums? Stetig sinkende Absätze anstelle von Wachstum? Dabei steht der große Sharing-Boom erst noch bevor. Unternehmen können davon profitieren, wenn sie die Sharing-Economy als das verstehen, was sie ist: ein Business-Modell. Es kann sich lohnen, den Plattformgedanken zu nutzen, ihn in die eigene Wertschöpfungskette zu integrieren, weiterzuentwickeln oder neu zu erfinden.

Exponentielles Wachstum

Der Sharing-Markt wächst schnell. Bereits heute stehen auf Airbnb über drei Millionen Unterkünfte zur Wahl, und das Unternehmen beherbergt oft mehr als eine Million Gäste pro Nacht - zum Vergleich: die weltgrößte Hotelkette Marriott verfügt über 1,1 Millionen Zimmer. In New York sind rund 13.000 Yellow Cabs zugelassen. Gleichzeitig waren im September 2016 wöchentlich 37.000 registrierte Uber-Fahrzeuge auf New Yorks Straßen unterwegs. Weltweit werden die aktuellen Umsätze der Sharing-Plattformen auf 44 bis 110 Milliarden US-Dollar geschätzt, bis 2025 könnte sich das Volumen vervierfachen.

Vom Designerkleid bis zum Traktor - fast alles kann man mit anderen teilen, statt es zu kaufen. Und das nicht nur im westlichen urbanen Umfeld sondern auch in Schwellenländern und auf dem flachen Land. Das Geschäft der allermeisten Plattformen hat dabei mit Altruismus wenig zu tun. Preis-Leistungsverhältnis, Auswahl, Qualität - das sind die Topmotivationen für die Nutzung von Sharing-Plattformen, so das Ergebnis einer BCG-Studie bei mehr als 3.600 Verbrauchern in den USA, Deutschland und Indien.

Teilen wird immer dort begünstigt, wo die Transferkosten für die gemeinsame Güternutzung sinken - etwa durch digitale Technologien. Oder wenn Besitz mit hohen Investitionen und Unterhaltskosten verbunden ist, etwa bei eigenen Ferienimmobilien.

Nachrichtenticker