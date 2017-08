Politik-Quiz Merkel oder Schulz: Wer hat's gesagt?

Am 24. September ist die Bundestagswahl. Da ist es höchste Zeit, sich inhaltlich vorzubereiten und zu prüfen, wie gut man die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien kennt. Hier sind zehn Zitate, bei denen Sie entscheiden müssen: Wer hat's gesagt? War es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder doch der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz?

Dabei geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch um den Sprachstil. Denn in manchen Positionen liegen Kanzlerin und Kandidat gar nicht so weit auseinander - oder wie Martin Schulz es im Januar in der Talkshow von Anne Will formulierte: "Manche Dinge werden nicht falsch, nur weil Angela Merkel sie ausspricht."





Hier geht es zum Quiz.

