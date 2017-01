Niedrigzinsen pumpen Haushalte auf Staat spart 240 Milliarden - Wann sinken die Steuern?

Zur Großbildansicht AFP Wolfgang Schäuble: 15 Milliarden Euro Entlastung jährlich für Bürger und Unternehmen stellt der Bundesfinanzminister für die Zeit nach 2017 in Aussicht

Dank Niedrigzinsen hat der deutsche Staat allein 2016 fast 50 Milliarden Euro gespart, was die Haushaltsüberschüsse von Bund, Ländern und Gemeinde mit anschwellen ließ. Der Bundesfinanzminister verspricht niedrigere Steuern - aber frühestens 2018.

Der deutsche Staat hat seit 2008 dank der Niedrigzinsen 240 Milliarden Euro Zinskosten gespart. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Zinsersparnisse von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise auf 47 Milliarden Euro. Dies zeigen dem "Handelsblatt" vorliegende Berechnungen der Deutschen Bundesbank, wie die Zeitung berichtet.

Die Bundesbank hat das Zinsniveau von 2007, dem Jahr vor der Finanzkrise, mit dem jeweiligen Niveau in den Jahren danach verglichen. Musste der Staat 2007 Investoren noch eine durchschnittliche Rendite von 4,23 Prozent für frisches Geld bieten, fiel das Zinsniveau seitdem kontinuierlich auf zuletzt 2,05 Prozent im Jahr 2016. Wegen dieses Zinsverfalls musste der Staat immer weniger Geld für den Schuldendienst ausgeben.

Im Falle einer Zinswende kämen auf den Staat allerdings schnell Belastungen in zweistelliger Milliardenhöhe zu: Stiegen die Zinsen auch nur um einen Prozentpunkt, müsse der Staat nach Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstitut RWI jährlich 21 Milliarden Euro mehr für den Schuldendienst ausgeben, schreibt die Zeitung.

CDU stellt nach 2017 hohe Steuerentlastungen in Aussicht

Die niedrigere Zinsbelastung ist neben der guten Konjunktur mit ein Grund für die hohen Haushaltsüberschüsse. Derzeit streiten die (Regierungs)-Parteien über die Verwendung des Haushaltsüberschusses des Bundes von 6,2 Milliarden Euro. Rechnet man noch die Mehreinnahmen von von Ländern, Gemeinden und der Sozialversicherung hinzu, hat der deutsche Staat im vergangenen Jahr insgesamt einen Haushaltsüberschuss von 29,2 Milliarden Euro geschafft.

In der Süddeutschen Zeitung bekräftigte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble seine in Aussicht gestellte Steuersenkung. Um bis zu 15 Milliarden Euro - jährlich wohlgemerkt - sollten Bürger und Unternehmen entlastet werden. Auch solle die nächste Bundesregierung in der nächsten Legislaturperiode nach 2017 den "Soli"-Zuschlag abbauen. Die Entlastungen sein "möglich und notwendig", bekräftigte der CDU-Politiker in der Zeitung.

Schäuble schloss aber auch künftige Steuererhöhungen nicht aus, solange diese durch entsprechende Senkungen an anderer Stelle ausgeglichen würden. Die große Koalition habe sich festgelegt, gar keine Steuerverschiebungen zuzulassen, und deshalb nicht die Möglichkeit gehabt, Steuerreformen in Angriff zu nehmen, kritisierte er. Das wolle die CDU in der nächsten Legislatur ausdrücklich anders machen, zitiert das Blatt Schäuble.

