Wie Altersarmut einigermaßen eingedämmt werden kann Zwei unpopuläre Vorschläge zur Rettung der Rente

Zur Großbildansicht DPA Arbeit mit 70 Jahren selbstverständlich noch, als Einwanderin in den USA: Ex-Model Uschi Obermaier.

Angst vor Altersarmut: Die Zukunft der Rente lässt sich nicht nur mit Umverteilung lösen. Wer die Alterssicherung auf eine festere Basis stellen will, muss zwei unpopuläre Themen angehen.

Zur Person manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins. ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Mein Großvater ging Ende der 60er Jahre in Rente. Da war er 65 Jahre alt. Seine statistische Lebenserwartung lag damals noch bei knapp 13 Jahren. Tatsächlich starb er mit 78 Jahren. Insofern war er typisch für seine Generation von Männern, die meist nur eine einfache Ausbildung genossen, körperlich hart gearbeitet und den Krieg als Soldaten durchlitten hatten.

Die Enkel und Urenkel dieser Generation werden 2030, nach einem meist leichteren und unbeschwerteren Leben, im Alter von 65 eine um zehn Jahre längere Lebenserwartung haben. Warum sollten sie nicht zehn Jahre später in Rente gehen?

Viel ist derzeit von drohender Altersarmut die Rede. Am Montag trifft sich Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) zur Abschlusssitzung des "Rentendialogs" mit Vertretern von Sozialverbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebern. Zunehmend rückt die Generation der heutigen Beitragszahler in den Fokus: Ab dem Jahr 2030 droht ein weiteres Absacken der Ruhestandsbezüge.

Was also tun?

Weder reine Umverteilungspolitik noch private Vorsorge werden das Problem lösen. Früher konnte man sich bei der Rente noch aufs Wirtschaftswachstum verlassen. Da aber die Produktivität seit Jahren kaum noch steigt, dürften sich für kommende Generationen keine großen Umverteilungsspielräume mehr eröffnen. Wer heute schon wenig Geld verdient, kann kaum etwas zurücklegen. Und die Zinsen werden auf längere Sicht niedrig bleiben, sodass Erspartes kaum noch Renditen abwirft.

Entscheidend für die Zukunft der Rente ist deshalb eine einzige Zahl: die Relation von Einzahlern zu Ruheständlern. Wenn immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, wird es eng.

Daran aber lässt sich sehr wohl etwas ändern.

Womit wir wieder bei meinem Großvater wären. Wenn meine eigene Lebenserwartung mit 65 ein Jahrzehnt länger ist als seine damals, wäre es dann nicht vernünftig und gerecht, erst mit 75 Jahren in Rente gehen? Kein abwegiges Szenario für kommende Rentnergenerationen.

Viele werden an dieser Stelle einwenden, als Hochschullehrer im öffentlichen Dienst sei es leicht so zu argumentieren. Das stimmt einerseits. Andererseits hat sich der Gesundheitszustand Älterer seit den 70er Jahren insgesamt im Durchschnitt stark verbessert. Viele werden nicht nur länger arbeiten können, sie werden es auch wollen. Denn die Alternative - bei schmalen Bezügen ein Vierteljahrhundert lang darben - wird nicht sonderlich attraktiv sein.

Es stimmt schon: Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, braucht solidarische Unterstützung. Aber die Alterssicherung insgesamt an die Formel - älter gleich kränker - zu knüpfen, passt nicht mehr in die Zeit. Schließlich bewerben sich in den USA derzeit eine 69-Jährige und 70-Jähriger um die Präsidentschaft, während in Deutschland ein 74-Jähriger als Finanzminister wirkt, der nicht den Eindruck macht, demnächst abtreten zu wollen.

Den Eintritt in den Ruhestand parallel zur Lebenserwartung zu verschieben, würde die Rentenversicherung enorm entlasten. Aber auch das wird nicht genügen. Die Relation von Einzahlern zu Ruheständlern lässt sich nur stabilisieren, wenn die Zuwanderung nach Deutschland auf Dauer hoch bleibt.

Schon in den vergangenen Jahrzehnten war die Alterssicherung in Deutschland nur aufrechtzuerhalten, weil mehr und mehr Menschen her kamen. Im langfristigen Durchschnitt zogen jährlich 200 000 Personen mehr nach Deutschland als das Land verließen.

Doch ein Nettozuzug dieser Größenordnung genügt nicht mehr. Um das Potenzial an Erwerbspersonen - und das heißt: an potenziellen Rentenbeitragszahlern - in Deutschland über die kommenden Jahrzehnte konstant zu halten, bräuchte es mehr als doppelt soviel Zuwanderung wie in früheren Jahrzehnten. Im Schnitt müssten gut 500 000 Personen jährlich mehr ein- als auswandern, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berusforschung (IAB) und der Bertelsmann Stiftung vorrechnet.

Eine Herausforderung, aber machbar: Auch in den Jahren vor der Flüchtlingskrise kamen in etwa so viele Menschen nach Deutschland. Was den Zuzug in Relation zur Gesamtbevölkerung angeht, liegt Deutschland damit etwa im Durchschnitt der OECD-Länder.

Weder längere Lebensarbeitszeiten noch verstärkte Zuwanderung werden die Rentenfinanzen auf Dauer stabilisieren können. Aber sie sind entscheidende Faktoren bei der Sicherung der künftigen Alterssicherung. Wer über die Zukunft der Rente nachdenkt, sollte weder von einem konstanten Renteneintrittsalter ausgehen noch von der starren Annahme einer Nettozuwanderung von 200 000 Personen jährlich. Beides lässt sich verändern, zum Besseren.

Die Ausdehnung der Arbeitszone - sie wäre ein eleganter Weg, die demographische Wende ohne große Bremsspuren zu meistern.

