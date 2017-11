Jamaika-Koalition: Staatsmilliarden für die Zukunft Ein Staatsfonds für Deutschland

Die Bundesrepublik sitzt auf fetten Einnahmen. Und in den kommenden Jahren wird's noch mehr. Statt das Geld zu verpulvern, sollte der Staat sparen. Denn so gut werden die Zeiten nicht bleiben.

Henrik Müller manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Die "Jamaika"-Sondierer haben ein Luxusproblem: jede Menge Geld. Die nächste Regierung, wie auch immer sie nach diesen zähen Gesprächen aussehen mag, wird über enorme Einnahmen verfügen. Einige zig Milliarden Euro an Überschüssen dürften es werden, soweit das derzeit absehbar ist.

Was wird sie mit all dem Geld anstellen? Im Prinzip kann die Regierung vier Dinge tun, nämlich: die Ausgaben erhöhen, die Steuern senken, Schulden zurückzahlen oder ein Vermögen ansparen.

Bislang dreht sich die Debatte vor allem um die ersten drei Punkte: mehr Kindergeld, den Solidaritätszuschlag zurückfahren, eine "schwarze Null" im Staatshaushalt - solche Sachen.

Aber der Staat könnte natürlich auch Überschüsse in einen Fonds umlenken, die Gelder renditebringend anlegen und sich damit finanzielle Spielräume in der Zukunft eröffnen.

Ein Staatsfonds für Deutschland? Wäre das sinnvoll? Es wäre jedenfalls ein Beitrag zur finanzpolitischen Nachhaltigkeit.

Jede Menge Kohle

Internationaler Beispiele gibt es einige: Norwegen, China, Singapur, die Golfstaaten, Russland - alles Länder, die Investmentvehikel besitzen mit zig, teils sogar hunderten Milliarden Euro in den Kassen.

Auf den ersten Blick können sie keine Vorbilder für Deutschland sein, weil die Bedingungen dort andere sind als hierzulande. Auf den zweiten Blick jedoch sind die fundamentalen Herausforderung durchaus vergleichbar.

Die Länder, die große Staatsfonds unterhalten, lassen sich in zwei Gruppen teilen: Zum einen solche, die über große Rohstoffvorkommen verfügen, insbesondere Öl und Gas, und die immensen Einnahmen daraus gar nicht sinnvoll ausgeben können.

Zum anderen Länder, die ihre Währungen künstlich unterbewertet gehalten haben und deshalb Milliarden von Dollars (und Euros) an den Devisenmärkten aufgekauft haben. Norwegen, die Golfstaaten und Russland gehören zur ersten Gruppe, China und Singapur zur zweiten Gruppe.

Nun ist Deutschland weder ein großer Rohstoffexporteur, noch verfügen wir über fette Devisenreserven. Aber die Grundidee der Staatsfonds trifft auch auf die Bundesrepublik zu: Einnahmequellen sprudeln überraschend, aber irgendwann werden sie erschöpft sein. Es liegt deshalb nahe, diese Gelder anzusparen, um sie für die Zukunft nutzbar zu machen.

Die Krisen der anderen

Noch im vorigen Jahrzehnt hätte kaum jemand zu hoffen gewagt, dass Deutschlands Staatshaushalte nachhaltig ins Plus driften würden. Die derzeitigen Überschüsse sind nicht nur ein Ausweis deutscher Tüchtig- und Sparsamkeit - vor allem sind sie das Resultat von Sonderfaktoren.

Weil unsere Euro-Partner lange wirtschaftlich darniederlagen und der aktuelle Aufschwung dort immer noch brüchig ist - weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) wohl noch auf Jahre tatkräftig nachhelfen wird -, wird die Konjunktur hierzulande von extrem niedrigen Zinsen und einem sehr billigen Euro angeschoben. Bau und Export boomen. Millionen Bürger anderer EU-Staaten kamen seit 2010 nach Deutschland, um zu arbeiten (und Steuern und Abgaben zu zahlen). Der rekordhohe Beschäftigungsstand schwemmt viele Extramilliarden in die Kassen der Sozialversicherungen.

Bleibt das derzeitige Szenario intakt, wird die Bundesrepublik noch über Jahre mit Überhitzungssymptomen zu tun haben. Große zusätzliche Ausgabenprogrammen sollten für die nächste Regierung daher genauso tabu sein wie Steuersenkungen. Beides würde die Konjunktur weiter anheizen.

Die Dürre nach der Flut

Doch absehbar ist auch: Ewig werden die hohen Einnahmen nicht währen. Die demographische Entwicklung wird ab dem kommenden Jahrzehnt, wenn geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand wechseln, den Staatshaushalten zusätzliche Ausgaben abfordern. Und wenn der Anteil der Älteren in der Bevölkerung steigt, dürfte auch das Wirtschaftswachstum nachlassen - was wiederum die Staatseinnahmen belasten wird.

Deutschland steht damit vor einer Situation, die in gewisser Hinsicht der Lage von Ländern mit Staatsfonds ähnelt: Auch wir haben eine (für deutsche Verhältnisse) unterbewertete Währung und überraschende sprudelnde Einnahmequellen. So wie die Ölstaaten, die in Jahren hoher Energiepreise gigantische Vermögenspolster an ihre Staatsfonds überwiesen. So wie China, das über Jahre hohe Leistungsbilanzüberschüsse einfuhr, weil die Staatsführung den Yuan billig hielt - und im Gegenzug Billionen US-Dollars an Devisenreserven anhäufte und damit Fonds ausstattete.

Denn sie ahnten: So gut würden die Zeiten nicht ewig bleiben.

Ähnliches gilt für Deutschland: Die derzeit günstige Lage ist ein vorübergehendes Phänomen. Der Segen der überraschenden Zusatzeinnahmen sollte deshalb zeitlich gestreckt werden, damit auch die heute Jüngeren und künftige Generationen etwas davon haben.

Von Bayern lernen?

Das Ziel der Generationengerechtigkeit ließe sich auch befördern, indem man den Schuldenberg abträgt, den wir künftigen Steuerzahlern hinterlassen. Allerdings erscheint es wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll, derzeit rasch die Verschuldung zurückzufahren. Noch sind die Zinsen unfassbar niedrig: Der Bund kann sich derzeit für 30 Jahre Geld leihen für Sätze um lediglich 1,2 Prozent: Bei Laufzeiten unter acht Jahren sind die Zinsen sogar negativ; es lockt also eine kleine Extraeinnahme für den Finanzminister.

Würde der Staat stattdessen seine Überschüsse anlegen, wären deutlich höhere Renditen drin. Der Norwegische Staatsfonds - der größte der Welt mit einem Volumen von fast 900 Milliarden Euro - erwirtschaftete voriges Jahr eine Rendite von 6,9 Prozent vor Verwaltungsausgaben.

Der Freistaat Bayern, der seit 1999 Steuergelder anspart, um künftige Beamtenpensionen bezahlen zu können - einzigartig innerhalb der Bundesrepublik -, kam 2016 immerhin auf 4,29 Prozent. Die Bayern investieren konservativer als die Norweger, nämlich größtenteils in Anleihen; nur ein Drittel steckt in Aktien von (überwiegend deutschen und europäischen) Großunternehmen.

Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung empfiehlt denn auch den norwegischen Ansatz als Vorbild für einen möglichen deutschen Staatsfonds. Anders als die undurchsichtigen Konstruktionen anderswo, legen die Norweger Wert auf Transparenz. Das Parlament hat ein Wort mitzureden. Der überwiegende Teil der Gelder ist weltweit in Aktien angelegt, wobei der Anteil am jeweiligen Unternehmen nicht so groß sein darf, dass der Fonds übermäßigen Einfluss nehmen kann. Nachhaltige Geschäftsmodelle werden bevorzugt. Ansonsten soll das jeweilige Management ungestört von etwaigen politischen Interessenlagen in Oslo agieren können.

Von derartigen Überlegungen sind die schwarzgelbgrünen Unterhändler bislang weit entfernt. Im Gegenteil: Es sieht sogar so aus, dass der Bund Staatsanteile von Unternehmen verkaufen und direkt für laufende Ausgaben - oder Steuersenkungen - nutzen könnte.

An mehr als 60 Unternehmen mit Geschäftstätigkeit ist der Bund beteiligt, darunter Post, Telekom, Commerzbank. Fraglich, ob diese direkten Beteiligungen ordnungspolitisch vernünftig sind. Es mag einiges dafürsprechen, Staatsanteile zu privatisieren, gerade in Zeiten hoher Aktienkurse. Aber die Erlöse daraus sollten eher in einem Staatsfonds angelegt werden - als im laufenden Regierungsgeschäft ausgegeben.

Allerdings sieht es so aus, als könnten sich die "Jamaikaner" vor allem auf Geldausgebe-Maßnahmen einigen - sofern sie sich überhaupt über irgendetwas einigen. Aber der zwischenzeitliche Appell an die ökonomische Vernunft ist ja nicht strafbar - und vielleicht auch nicht nutzlos, solange nichts endgültig vereinbart ist.

