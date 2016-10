Einkommensverteilung in Deutschland "Reich bleibt reich"

Die Einkommen in Deutschland sind so ungleich verteilt wie nie zuvor. Für die Mittelschicht wächst zugleich das Risiko des finanziellen Abstiegs.

"Arm bleibt arm und reich bleibt reich - das gilt aktuell noch deutlich stärker als vor 20 Jahren", sagte Anke Hassel vom gewerkschaftsnahen WSI-Instituts am Montag zur Vorstellung der Studie über die Einkommensverteilung in Deutschland. Und: Die Einkommensschere in Deutschland gehe immer weiter auseinander.

Der Studie zufolge bleiben arme Menschen häufiger dauerhaft arm, während sehr reiche Menschen sich zunehmend sicher sein können, ihre Einkommensvorteile auf Dauer zu behalten. So schaffe es die Hälfte der Armen hierzulande nicht, innerhalb von fünf Jahren aus der Armut herauszukommen - deutlich mehr als noch in den 1990er Jahren. Für Angehörige der unteren Mittelschicht sei zudem das Risiko des finanziellen Abstiegs gewachsen, während Wohlhabende tendenziell größere Aufstiegschancen hätten.

Konkret in Zahlen heißt das: Zwischen 1991 und 1995 schafften es noch rund 58 Prozent der Armen, in eine höhere Einkommensgruppe aufzusteigen. Knapp 20 Jahre später, zwischen 2009 und 2013, gelang das innerhalb von fünf Jahren nur noch 50 Prozent.

Umgekehrt zeigte sich laut Studie genauso: Die Reichen bleiben immer häufiger reich. Zwischen 1991 und 1995 konnten sich der Studie zufolge rund 50 Prozent der sehr Reichen in der obersten Einkommensklasse halten. Von 2009 bis 2013 waren es fast 60 Prozent.

Ungleichheit bei Einkommen steigt wieder an

Die Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland ist laut der Studie auf einem neuen Höchststand. Nach einem Absinken des entsprechenden statistischen Werts nach 2005 stieg dieser in den vergangenen Jahren wieder an - zuletzt besonders deutlich.

Die Politik müsse mehr tun für gleiche Chancen auf Bildung und gegen Arbeitslosigkeit und geringfügige Beschäftigung, forderte WSI-Direktorin Anke Hassel. Geboten sei gezielte frühkindliche Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien.

Die WSI-Forscherin Dorothee Spannagel betonte, dass es besonders in der unteren Mittelschicht wachsende Abstiegsrisiken gebe. Die jüngsten Daten des Reports stammten zwar von 2013. Doch auch in jüngster Zeit hätten sich die Entwicklungen wohl kaum geändert - trotz Rekordbeschäftigung und guter Konjunktur.

