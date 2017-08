Streit um Diesel Bundesregierung will an Dieselprivileg festhalten

Dieselzapfhahn: Dieselfahrer zahlen pro Liter derzeit 18,4 Cent weniger als bei Benzin

Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Position: Das Dieselprivileg unterstreiche den Vorteil des Kraftstoffs und komme den Konsumenten zugute. Das Umweltbundesamt sieht dagegen einen Verlust in Milliardenhöhe.

Die Bundesregierung hält an der Begünstigung von Diesel-Kraftstoff bei der Mineralölsteuer fest. Eine solche Debatte wäre nur sinnvoll, wenn sie im Zusammenhang mit dem Steuersystem insgesamt geführt würde, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. "Darum würden wir uns diesen Vorschlag in dieser isolierten Form nicht zu eigen machen."

Er verwies auf die höhere Kraftfahrzeugsteuer für Diesel-Autos, die der Vergünstigung bei der Mineralölsteuer gegenüberstehe. Am Wochenende hatte die Chefin des Umweltbundesamts (UBA), Maria Krautzberger, gefordert, das Dieselprivileg zu überprüfen. Dieselfahrer zahlten pro Liter 18,4 Cent weniger als bei Benzin, sagte Krautzberger der "Rheinischen Post".

Den Staat koste dies mittlerweile 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, gut dreieinhalb Milliarden davon für die Pkw-Nutzung. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Dieselautos seien das rund eineinhalb Milliarden Euro vom Staat für die Selbstzünder pro Jahr. "Zum Vergleich: Die Förderung für Elektromobilität beträgt knapp eine Milliarde - aber bis 2020", sagte Krautzberger der Zeitung weiter.

ADAC sieht keine Subvention des Diesel

Das Bundesumweltministerium will sich in die Debatte nicht einmischen, obwohl das UBA ihm als Behörde unterstellt ist. Bei einer Abschaffung des Dieselprivilegs "würden nur Dieselfahrer als einzige die Zeche zahlen und die Automobilwirtschaft, die uns eigentlich das Problem eingebrockt hat, nicht". Vielmehr müsse das Steuersystem insgesamt ökologischer werden.

Der ADAC erklärte dagegen am Montag, dass wegen der höheren Kfz-Steuer keine Subvention des Diesel bestehe. "Die aktuelle Diskussion greift also zu kurz", erklärte ein Sprecher des Autoklubs. "Aus Sicht des ADAC ist der Diesel klimapolitisch eine Brückentechnologie in eine emissionsarme Zukunft ohne fossile Antriebsenergien."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte sich in der am Donnerstag erscheinenden "Super Illu" für das Dieselprivileg stark: "Diese Vorteile für Dieselautos gibt es vor allem auch deshalb, weil sie weniger CO2 ausstoßen. Da ist der Diesel besser als der Benzinmotor." Moderne Dieselautos müssten aber auch die Normen für den Ausstoß von gesundheitsgefährdendem Stickoxid erfüllen. Die Kunden müssten sich darauf verlassen können, dass die versprochenen Umweltwerte auch stimmten.

mt/dpa/reuters

