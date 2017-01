96-Präsident Martin Kind "Die 50+1 Regel verzerrt den Wettbewerb in der Bundesliga"

Zur Großbildansicht Getty Images Martin Kind: "Die 50+1 Regel hat keine Zukunft. Sie sorgt für kreative Umgehungstatbestände"

Gibt es noch Chancengleichheit in der Fußball-Bundesliga? Martin Kind, Unternehmer und Präsident von Hannover 96, bezweifelt das. Die "50+1 Regel", die den Einfluss von Investoren beschränkt, verzerre den Wettbewerb, so Kind. Es sei Zeit, sich der Realität zu stellen.

mm: Herr Kind, Hannover 96 ist im Vorjahr in die zweite Fußball-Bundesliga abgestiegen. Wie attraktiv ist ein Bundesliga-Club als Investitionsobjekt - aus Sicht eines Unternehmers?

Martin Kind: In der Vergangenheit war ein Engagement in einen Fußball-Club aus unternehmerischer Sicht wenig attraktiv. Es war vielmehr eine Risikoentscheidung. In Zukunft können Investitionen in Bundesliga-Clubs aber auch wirtschaftlich interessant sein. Die Bundesliga ist ein Wachstumsmarkt. Voraussetzung für Investitionen ist allerdings, dass es in dem Club unternehmerische Organisations- und Entscheidungsstrukturen gibt.

mm: Hat die 50+1-Regel, die verhindert, dass private Investoren die Kontrolle über die Profimannschaften eines Vereins übernehmen, noch eine Zukunft?

Martin Kind: Sachlich hat die 50+1-Regel keine Zukunft. Die 50+1-Regel bedeutet vielmehr, das kreative Umgehungstatbestände entwickelt werden ...

mm: Sie spielen auf Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Bayer Leverkusen (Bayer), VfL Wolfsburg (VW), TSG Hoffenheim (SAP) und RB Leipzig (Red Bull) an. Auch Bayern München und Borussia Dortmund sind inzwischen als AG organisiert.

Martin Kind: Fakt ist: Die 50+1-Regel s verzerrt die Wettbewerbsregeln. Ich empfehle daher den Fortfall dieser Regelung. Die Fußballbundesliga-Clubs haben dann die freie Entscheidung zur Ausgliederung in ein Wirtschaftsunternehmen, über die Gesellschafterstruktur und über die Finanzierung.

mm: Mit ihrer Vorstoß, die 50+1 Regel abzuschaffen, stoßen Sie seit Jahren auf den Widerstand vieler Vereine. Ist ein Kompromiss denkbar, der Chancengleich wiederherstellt?

Martin Kind: Wenn die Mehrheit der Vereine und die DFL die 50+1 Regel unbedingt beibehalten wollen, dann ist auch eine Regulierung in abgewandelter Form möglich. Die Regeln sind dann von der DFL vorzuschlagen und von den Gesellschaftern zu bestätigen. Unter Umständen wäre das ein vertretbarer Kompromiss, er wäre jedoch nicht konsequent.

Anmerkung der Redaktion: Das Interview mit Martin Kind wurde schriftlich geführt. Der Präsident des Bundesligisten Hannover 96 ist einer der Referenten beim SPOBIS in Düsseldorf (30.-31. Januar). Manager Magazin Online ist Medienpartner des Kongresses.

