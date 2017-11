Seehofer wohl vor dem Aus Söder vs. Herrmann? Machtkampf in der CSU spitzt sich zu

Zur Großbildansicht DPA CSU-Granden Söder (zweiter v. l.), Herrmann (Mitte, mit Blick zur Kamera) und Seehofer (vorne, unscharf): Kommende Woche soll die Entscheidung im Machtkampf in der CSU fallen.

In der CSU wird nach monatelangem Machtkampf ein Rückzug von Parteichef Horst Seehofer als bayerischer Ministerpräsident erwartet. Die Landtagsfraktion wolle am Montag in einer Sondersitzung mit Seehofer einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Herbst nominieren, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer am Mittwoch in München. "Dann werden wir entscheiden und vermutlich einen Kandidaten, einen Spitzenkandidaten küren für das Amt des Ministerpräsidenten, den wir der Partei vorschlagen werden", sagte Kreuzer am Rande einer Fraktionssitzung.

In der Fraktionsspitze hieß es, die geplante geheime Abstimmung erübrige sich, falls Seehofer wider Erwarten einen Rückzug ablehne. "Wir werden das nicht erzwingen", sagte ein Mitglied des Fraktionsvorstands.

Seit den Stimmenverlusten der CSU bei der Bundestagswahl ist der 68-jährige Seehofer besonders in der Fraktion unter Druck geraten. Sein Rivale, Bayerns Finanzminister Markus Söder, hat dort viele Anhänger. Der 50-Jährige, der seinen Anspruch auf Seehofers Nachfolge bisher nicht offiziell angemeldet hat, zeigte sich am Mittwoch betont versöhnlich. "Zunächst einmal gebietet es der Respekt, dass Horst Seehofer selber sagt, was er für richtig hält", sagte Söder. Er strebe eine einvernehmliche Lösung an.

Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung hat intern allerdings auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann seine Kandidatur angekündigt. Es könnte also kommende Woche zu einer Kampfabstimmung zwischen Söder und Herrmann kommen.

Seehofer, der an der Fraktionssitzung nicht teilnahm, hatte angekündigt, der Partei am Montag einen Vorschlag für die künftige Aufstellung der CSU zu unterbreiten. Bisher hat Seehofer stets deutlich gemacht, dass er Söder nicht für einen geeigneten Nachfolger hält. Seehofer hat Söder wiederholt für Alleingänge zurechtgewiesen. Als mögliche Anwärter für das Amt des Regierungschefs werden in der CSU seit einiger Zeit auch Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Innenminister Herrmann genannt, die zu Seehofers Gefolgsleuten zählen.

Ein Sprecher Seehofers äußerte sich nicht zu der Diskussion. Für interne Vorgespräche hatten die Parteigremien Seehofer zuletzt einen Aufschub gewährt. Kreuzer sprach nach eigenen Angaben mit Seehofer ab, dass die Personalfrage am Montagmorgen zunächst in der Fraktion und anschließend im Parteivorstand erörtert werden soll.

Die CSU wählt auf einem Parteitag Mitte Dezember turnusmäßig ihren Vorstand neu und will dann auch einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl küren. Die CSU bangt um ihre absolute Mehrheit, seit sie bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der bayerischen Stimmen ihr schwächstes Ergebnis seit Jahrzehnten einfuhr. Als Ministerpräsident kann Seehofer nach der bayerischen Verfassung bis zum Ende der Legislaturperiode nicht abgewählt werden, sondern nur zurücktreten.

