Wer kaufte wann wie viele deutsche Panzer? Exportschlager Leopard 2 - nicht nur Türkei ist Stammkunde



Ein "Olivenzweig" hat den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. So heißt die Militäroperation der türkischen Armee gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens, bei der laut Bundeswehr-Experten auch in Deutschland gebaute Panzer zum Einsatz kommen sollen. Der Leopard 2 ist ein Exportschlager: Die Grafik von Statista illustriert, welche Länder in den vergangenen 25 Jahren deutsche Panzer erworben haben.

Wie die Grafik zeigt, hat die Türkei seit 2006 mehrfach Panzerlieferungen aus Deutschland erhalten. 2006 seien dort 48 Leopard-2-Panzer eingetroffen, berichtet die "Tagesschau" unter Berufung auf eine UN-Datenbank des globalen Waffenhandels. 2007 und 2008 seien es jeweils über 100 Kampfpanzer gewesen. Insgesamt seien bislang über 3000 Kampfpanzer des Typs gebaut worden; seit 1979 stellt ihn Krauss-Maffei Wegmann her. Tagesschau-Verteidigungsexperte Christian Thiels hält ihn für einen der besten Kampfpanzer, die aktuell produziert würden.

