Ex-McKinsey-Topfrau Katrin Suder Von der Leyens Superstar erwägt Ausstieg aus Ministerium

Zur Großbildansicht Frank Beer Katrin Suder (Foto Archiv)

106





Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen muss den Verlust einer ihrer wichtigsten Mitstreiterinnen fürchten. Die für die milliardenschwere Rüstungsbeschaffung zuständige Staatssekretärin Katrin Suder liebäugelt mit ihrem Ausstieg. Einzelnen Vertrauten hat sie nach Informationen von manager-magazin.de in den vergangenen Wochen bereits mitgeteilt, sie plane künftig "nicht mehr so häufig in Berlin zu sein".

Suders Ausstieg aus dem Verteidigungsministerium wäre ein Rückschlag für die Reform der notorisch ineffektiven Ausrüstung der Bundeswehr mit Panzern, Raketen und sonstiger Ausrüstung. Um den langsamen, intransparenten und verdächtig teuren Prozess zwischen der Beschaffungsbehörde für Wehrtechnik in Koblenz mit mehr als 10.000 Beschäftigten und dem Ministerium in Berlin zu verschlanken und preiswerter zu organisieren, hatte von der Leyen die 46-Jährige im Jahr 2014 von der Unternehmensberatung McKinsey abgeworben.

Suder, die damals zugleich das Berliner Büro, die Beratung des gesamten öffentlichen Sektors sowie die Personalentwicklung für die Firma in Deutschland leitete, tauschte ihr Millionensalär gegen das Staatssekretärinnen-Gehalt von rund 165.000 Euro im Jahr. Ihr Wechsel galt zugleich als möglicherweise wegweisendes Experiment für einen größeren Austausch zwischen Spitzenwirtschaft und Spitzenbürokratie.

Wohin es die promovierte Neuroinformatikerin zieht, falls sie tatsächlich aus dem Ministerium aussteigt, ist bislang unklar. Ihre Ehefrau, die Sportmarketing-Managerin Katja Kraus, wohnt in Hamburg. Zusammen ziehen sie drei Kinder groß.

Mit Suder war 2014 Gundbert Scherf von McKinsey in das Ministerium gewechselt. Bereits vor Jahresfrist entschied er sich, wieder zu der Unternehmensberatung zurückzukehren.

Suder ließ auf Anfrage von manager-magazin.de über einen Sprecher des Ministeriums mitteilen, sie wolle sich zu ihrer Zukunft nicht äußern.

soc