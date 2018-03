Olaf Scholz holt Jörg Kukies nach Berlin Deutschland-Chef von Goldman Sachs wechselt ins Finanzministerium

Zur Großbildansicht REUTERS Goldman Sachs: Nicht nur Trump holt Goldmänner, auch Olaf Scholz greift zu

Der Deutschland-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jörg Kukies, wechselt als beamteter Staatssekretär ins Bundesfinanzministerium. Das berichtete der Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf informierte Kreise. Kukies ist SPD-Mitglied und war als Juso-Chef in Rheinland-Pfalz Vorgänger von Andrea Nahles.

Kukies ist seit 2014 Ko-Vorsitzender von Goldman Sachs in Deutschland. Er arbeitet bereits seit 2001 für die US-Investmentbank in London und Frankfurt am Main.

Dagegen muss Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen prominenten Abgang verkraften. Die für die milliardenschwere Rüstungsbeschaffung zuständige Staatssekretärin Katrin Suder, die von McKinsey gekommen war, verlässt das Ministerium wieder. Suder hatte bereits zum Jahresanfang Vertraute eingeweiht, der neuen Bundesregierung aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen zu wollen.

Zur Großbildansicht Jörg Kukies: Wechsel nach Berlin

Das "Handelsblatt" berichtete außerdem unter Berufung auf Regierungskreise, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hole den langjährigen Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer zurück in das Ministerium. Gatzer hatte das Ministerium erst Ende des vergangenen Jahres verlassen, um bei der Deutschen Bahn anzuheuern.

Anfang Januar übernahm er bei dem Staatskonzern den Vorstandsvorsitz der Konzernsparte Station & Service. Das Tochterunternehmen ist für die Bahnhöfe in Deutschland zuständig. Vor seinem Wechsel zur Bahn war Gatzer zwölf Jahre als Staatssekretär im Finanzministerium für den Haushalt zuständig, er diente in der Funktion erst Peer Steinbrück (SPD) und dann Wolfgang Schäuble (CDU).

