Newsticker zum Jamaika-Aus "Es gab noch 120 Punkte ohne Einigung"

Zur Großbildansicht DPA Das war wohl nix: Merkel und Seehofer nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen

Aus für die Jamaika-Koalition: Die FDP ist ausgestiegen. Nun bleiben eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen als Möglichkeit - falls die SPD bei einem Nein zur Großen Koalition bleibt. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsticker.

10.45 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich im Tagesverlauf öffentlich äußern. Das Bundespräsidialamt will Medienberichte aber nicht bestätigen, dass die Erklärung für 14.00 Uhr (MEZ) geplant ist.

10.35 Uhr: FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann kann sich vorstellen, eine Minderheitsregierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu unterstützen. "Wenn es gute Initiativen gibt, dann stehen wir zur Verfügung", sagte Buschmann am Montag. "Wir wollen keine Fundamentalopposition betreiben, sondern wir wollen uns konstruktiv einbringen."

10.15 Uhr: FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki weist Darstellungen insbesondere der Grünen zurück, die Sondierungen hätten kurz vor einem Abschluss gestanden. "Das kann nur jemand sagen, der das Papier nicht in der Hand gehabt hat", sagt Kubicki vor einer Präsidiumssitzung. Es habe noch über 120 Punkte ohne Einigung gegeben. Im übrigen habe auch nach wochenlangen Verhandlungen keine stabile Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten geherrscht.

10.10 Uhr: Die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland werten das Scheitern einer Jamaika-Koalition als Erfolg. "Frau Merkel ist gescheitert, und es wird Zeit, dass sie als Bundeskanzlerin geht", sagte Gauland. Bei Neuwahlen sieht die AfD für sich noch bessere Chancen als bei der letzten Wahl.

10.00 Uhr: CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sieht mit Blick auf eine mögliche neue Große Koalition den Ball im Feld der Sozialdemokraten. "Jetzt ist erst einmal die SPD dran, die sich fragen muss: Sind neuneinhalb Millionen Wählerstimmen was wert, kämpft sie jetzt für Inhalte oder bleibt sie weiterhin in der Ecke?", sagt er in der ARD.

09.24 Uhr: Der FDP-Politiker Volker Wissing legt gegenüber Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach. "Merkel ist gescheitert", twittert er. "Sie wollte schwarz-grüne Politik machen und sich auf die Anliegen der FDP nicht einlassen. Der Abbruch der Gespräche war die logische Konsequenz."

Die FDP hat die Sondierungen zur Bildung einer Jamaika-Koalition in der Nacht zum Montag abgebrochen.



Nun gilt eine Minderheitsregierung als eine Möglichkeit. Dieses Modell hat es in Deutschland auf Bundesebene noch nie gegeben.



Als weitere Möglichkeiten gelten Neuwahlen, sofern die SPD bei ihrem Nein zu einer großen Koalition bleibt.

09.02 Uhr: Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, macht die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Scheitern der Jamaika-Sondierung verantwortlich. "Die Probleme, über die geredet wurde, sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind Ergebnis der Politik von Angela Merkel. Das ist das klare Signal von gestern Abend", sagt Bartsch. FDP-Chef Christian Lindner wirft er ein "Machtspiel aus Eigeninteresse" vor.

08.30 Uhr: Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer wirft der FDP unfaires Verhalten in den Sondierungsgesprächen vor. Für ihn sei der Rückzug der Liberalen überraschend gekommen, sagt Bütikofer dem SWR zufolge. Im Nachhinein habe er aber den Eindruck, die FDP habe ein Scheitern geplant.

08.25 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen für diesen Montag und Dienstag geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Steinmeier kommt nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Schlüsselrolle bei den weiteren Entscheidungen zu.

08.20 Uhr: Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin rechnet eher mit Neuwahlen als mit einer Minderheitsregierung. Von Deutschland werde international eine Rolle als stabilisierender Faktor in der Politik erwartet, sagt Trittin im Deutschlandfunk. Deshalb spreche viel dafür, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eher auf Neuwahlen als auf die Einsetzung einer Minderheitsregierung setzen werde.

07.44 Uhr: Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner geht davon aus, dass es nach dem Scheitern der Sondierungen zu Neuwahlen kommt. Im ZDF-Morgenmagazin wirft er den Liberalen mit der Aufkündigung der Gespräche "ein schlecht inszeniertes Theater" vor. Die FDP-Spitzen hätten "ihre Jacken geschnappt" und ganz fluchtartig die Gespräche verlassen. Wenn es einmal bei den Themen Flüchtlinge oder Klima zwischen der Union und Grünen Annährungen gab, sei die FDP immer wieder dazwischen gegrätscht.

04 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagt der "Mitteldeutschen Zeitung", es sei kein guter Tag für Deutschland gewesen. "Es ist ein enormer Schaden für Deutschland und Europa, wenn wir jetzt keine stabile Regierung haben", sagt er einem Vorabbericht zufolge.

03.26 Uhr: Nach dem Scheitern der Jamaika-Sonderungen fordern die Linken Neuwahlen. Dies wäre "die demokratisch angemessene Konsequenz", sagt Partei-Vorsitzende Katja Kipping der "Berliner Zeitung".

02.00 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sieht eine neue große Koalition als eine der Optionen auf Bundesebene. "Es kann sein, dass es Gespräche in der SPD gibt", sagt Tillich. Es habe von Anfang an in der SPD eine Debatte gegeben, ob die klare Absage an Koalitionsgespräche mit der Union richtig gewesen sei.

01.15 Uhr: "Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit", sagt Grünen-Chef Cem Özdemir. Die FDP sei es nicht gewesen. Grünen-Chefunterhändlerin Katrin Göring-Eckardt ergänzt, das Bündnis hätte zustande kommen können. Dies wäre auch ein Signal gewesen für ein Land, das so gespalten sei. Ausdrücklich bedankt sie sich bei CDU-Chefin Angela Merkel.

01.07 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat nach eigenen Worten mit einem positiven Sondierungsergebnis gerechnet. "Es ist schade, dass es am Ende nicht gelungen ist, dies zum Ende zu führen, was zum Greifen nahe war."

01.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauert den Abbruch der Gespräche. Für die Unionsparteien sagt sie: "Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, bei dem wir hätten eine Einigung erreichen können."

00.56 Uhr: CDU-Vize Julia Klöckner spricht auf Twitter von "gut vorbereiteter Spontanität" der FDP. "Anständig wäre es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können."

00.46 Uhr: Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht die Hauptschuld für das Scheitern bei der FDP. Diese habe schon am Morgen versucht, CDU und CSU zu überreden, ein Ende der Sondierungen herbeizuführen, was diese aber abgelehnt hätten. "Ich glaube, dass der Vorsatz (der FDP) sehr weit entwickelt war", sagt er im ZDF. "Es war die FDP, die vorbereitet rausgegangen ist."

00.30 Uhr: Auch das Handwerk zeigt sich enttäuscht. "Damit haben die sondierenden Parteien Deutschland einen Bärendienst erwiesen", erklärt ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. "Es wirft kein gutes Licht auf die Parteien und leistet jenen Kräften Vorschub, die die Funktionsfähigkeit unseres politischen Systems infrage stellen."

00.18 Uhr: "Für die deutsche Wirtschaft ist das Scheitern der Sondierungsgespräche eine Enttäuschung", erklärt DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Deutsche Unternehmen müssten sich nun auf eine längere Phase der Unsicherheit einstellen.

00.05 Uhr: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagt FDP-Chef Christian Lindner zur Begründung, warum seine Partei die Verhandlungen abgebrochen hat.

Merkel will am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Situation nach dem Scheitern von Jamaika informieren. Um zu Neuwahlen zu kommen, müsste er den Weg dafür frei machen.