Dubiose Lizenzgebühren Schäuble will Ikeas Steuerschlupfloch schließen

Steuertrick mit Lizenzgebühren: Ikea in den Niederlanden ist nur ein Fall von vielen, den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit seinem Gesetzentwurf regeln möchte

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will ein Steuerschlupfloch für Großkonzerne schließen und damit jährlich rund 30 Millionen Euro mehr Einnahmen erzielen. Das geht aus dem Entwurf eines "Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen" hervor, der der "Rheinischen Post" vorliegt. Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.

Dabei geht es nach Angaben der Zeitung um die Errichtung einer so genannten Lizenzschranke: Ab 2018 sollen konzerninterne Ausgaben für Patente, Lizenzen, Konzessionen und Markenrechte steuerlich nicht mehr den Gewinn in Deutschland mindern können, wenn diese Zahlungen beim Empfänger im Ausland nicht oder nur sehr gering besteuert werden.

Die Empfänger sind häufig so genannte Lizenz- oder Patentboxen in anderen Ländern, die diese Lizenzeinnahmen gar nicht oder nur niedrig besteuern. Das gilt etwa für Länder wie Malta, die Niederlande, Belgien oder die Schweiz.

3 Prozent des Ikea-Umsatzes gegen steuerfrei in die Niederlande

Als ein Beispiel unter den Konzernen, die diesen Steuervorteil für sich nutzen, gilt der Möbelkonzern Ikea. Die Namensrechte an Ikea zum Beispiel gehörten einer Firma in den Niederlanden. Alle Ikea-Häuser und somit auch die deutschen Niederlassungen müssten Lizenzgebühren in Höhe von 3 Prozent ihres Umsatzes steuerfrei an diese Firma überweisen. In den Niederlanden würden diese Gewinne dann lediglich mit nur 5 Prozent versteuert, nennt die FAZ ein Beispiel.

Schäuble erachte es als unfair, wenn die niedrigen Steuersätze für Patentboxen nicht an die Bedingung geknüpft werden, dass ihnen entsprechende Forschungsausgaben im selben Land gegenüber stehen, schreibt die Zeitung. "Steuern sollen dem Staat zustehen, in dem die der Wertschöpfung zugrundeliegende Aktivität stattfinden, und nicht dem Staat, der den höchsten Steuerrabatt bietet", heißt es demnach in dem Gesetzentwurf.

Rei mit dpa; afp

