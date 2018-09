Nach Vorfällen in Chemnitz Seehofer nennt Migration "Mutter aller Probleme"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet und Verständnis für die rechten Demonstranten in Sachsen gezeigt. Er habe Verständnis, wenn sich Leute empörten, das mache sie noch lange nicht zu Nazis. Seehofer geht damit erneut auf Konfrontation zu Kanzlerin Angela Merkel.

Nachdem sich Horst Seehofer zu den Vorfällen in Chemnitz lange nicht geäußert hatte, brach der Innenminister Medienberichten zufolge nun sein Schweigen. Dabei wählte er offenbar sehr harsche Worte. Migration sei die "Mutter aller Probleme", sagte der CSU-Vorsitzende am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg, wie die "Welt" und die "Bild" berichten.

Demnach verteidigte Seehofer auch die Demonstranten in Sachsen. Wie die "Welt" unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, sagte der Innenminister, er habe Verständnis, wenn sich Leute empören, das mache sie noch lange nicht zu Nazis.

Nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz hatte es dort in den vergangenen Tagen mehrfach Kundgebungen und Aufmärsche rechter Gruppen gegeben. Es kam dabei auch zu Angriffen auf Ausländer und Journalisten. Zwei mutmaßlich aus Syrien und dem Irak stammende Männer sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird seit Dienstag gefahndet.

Chronologie der Ausschreitungen Trauer in Sachsen: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Deutschkubaner gingen Tausende Menschen in Chemnitz auf die Straße. Eine Woche später mahnt das Außenministerium der Schweiz seine Bürger, bei Reisen nach Deutschland vorsichtig zu sein. Was war passiert? Samstag, 25. August 2018 Der 875. Stadtgeburtstag von Chemnitz steht an, die Veranstalter erwarten mehr als 250.000 Besucher. Es gibt sechs Bühnen, ein Riesenrad, mehr als 200 Buden. Sonntag, 26.08.2018 Nachts, gegen drei Uhr, wird der Deutschkubaner Daniel H. bei einem Messerangriff tödlich verletzt. Er stirbt wenig später im Krankenhaus. Am frühen Sonntagnachmittag ruft die AfD zu einer spontanen Kundgebung auf. Dem Aufruf folgen etwa 100 Menschen. Die Veranstaltung bleibt störungsfrei. Wenig später marschieren 800 Demonstranten durch die Stadt, einige stoßen Polizisten zu Boden, andere bedrohen Menschen, die sie für Flüchtlinge halten. Montag, 27.08.2018 Am Abend versammeln sich 6000 Rechte und Sympathisanten nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Ohne Absprache mit der Polizei marschiert die Gruppe los, einige Teilnehmer skandieren "Wir sind das Volk". Feuerwerkskörper werden gezündet, Flaschen fliegen, Reporter werden beschimpft. Mehrere Rechtsextreme zeigen den Hitlergruß, die Polizei leitet zehn Ermittlungsverfahren ein. Gegen Yousif A. und einen 23-jährigen Syrer werden wegen gemeinschaftlichen Totschlages Haftbefehle erlassen. Dienstag, 28.08.2018 Die Behörden starten Ermittlungen gegen Menschen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei räumt unterdessen ein, dass sie zeitweise mit der Lage überfordert war. Mittwoch, 29.08.2018 Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nimmt die Polizeiführung gegen Kritik in Schutz. "Die Polizei hat einen super Job gemacht", sagt der CDU-Politiker. Ein Haftbefehl mit Details zu den mutmaßlichen Tätern taucht im Internet auf. Donnerstag, 30.08.2018 Während eines Bürgergesprächs mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) folgen rund 900 Menschen einem Protestaufruf von Pro Chemnitz. Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dresden wird vom Dienst suspendiert. Er hatte den Haftbefehl veröffentlicht. Freitag, 31.08.2018 Die Ausschreitungen vom Anfang der Woche rufen den Generalbundesanwalt auf den Plan. Der Karlsruher Chefankläger leitet Vorermittlungen ein. Samstag, 1. August Die AfD hat in Chemnitz erneut zu einem Schweigemarsch für das Opfer des Messerangriffs aufgerufen. Tausende Menschen zog es abermals auf die Straße. Auch die rechtsradikale Gruppe Pro Chemnitz hatte dazu aufgerufen. Chemnitz wehrt sich gegen den rechten Aufmarsch: Unter dem Motto "Herz statt Hetze" hat das Bündnis Chemnitz Nazifrei zu Protesten aufgerufen. Am kommenden Montag geben Musiker wie die Toten Hosen, Marteria und Casper ein Gratiskonzert in Chemnitz als Zeichen gegen rechts.

Laut "Bild" sagte Seehofer zu Chemnitz: "An erster Stelle steht ein brutales Verbrechen." Ob Seehofer auf die darauf folgenden rechten Ausschreitungen in Chemnitz näher einging, ist nicht bekannt.

Für sein langes Schweigen zu den Vorfällen in Chemnitzwar Seehofer von einigen Bundespolitikern kritisiert worden. Bei der CSU-Veranstaltung in Brandenburg reagierte er nun auf die Kritik: Er sei "immer dafür, dass man sich als Politiker zu solchen Dingen erst einlässt, wenn man authentische Informationen hat". Deshalb habe er sich nach dem Tötungsdelikt und den anschließenden Protesten zunächst einmal bei der Landesregierung und der Polizei nach den Einzelheiten erkundigt.

Ministerpräsident: "Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome"

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte nach den Übergriffen in Chemnitz Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) widersprochen, die "Hetzjagden" auf Ausländer verurteilt hatte. Kretschmer sagte, das Geschehen in Chemnitz müsse richtig beschrieben werden. "Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome", so Kretschmer.

Merkel bekräftigte am Mittwoch ihre Verurteilung der Auseinandersetzungen und Proteste.

Auch dazu äußerte sich Seehofer laut Nachrichtenagentur dpa. Die Regierungserklärung aus Sachsen stehe "ja möglicherweise im Widerspruch zur Stellungnahme des Kanzleramtes", sagte er. Letztere kenne er aber noch nicht in Gänze.

Seehofers interne Äußerungen sind bemerkenswert, da sie einmal mehr als Affront gegen die Kanzlerin verstanden werden können. Bereits vor der Sommerpause hatte er in der Migrationspolitik erheblichen Streit in der Union ausgelöst. Dabei soll mit Blick auf Merkel unter anderem der Satz gefallen sein: "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten."

Nach einem angekündigten Rücktritt, zu dem es dann doch nicht kam, rauften sich Seehofer und Merkel sowie CSU und CDU insgesamt vorerst wieder zusammen. Seehofers jüngste Äußerungen deuten allerdings darauf hin, dass der Frieden durchaus brüchig sein könnte.

