Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf zahlreiche Politiker und Prominente hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handele es sich um einen 20-jährigen aus Mittelhessen, teilte das BKA am Dienstag mit.

Die Wohnung des Tatverdächtigen sei am Sonntag durchsucht worden. Der Mann sei daraufhin vorläufig festgenommen worden. Das BKA kündigte eine Pressekonferenz für 12.00 Uhr an. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, ist der Festgenommene in vollem Umfang geständig.

Rund 1000 Politiker, Prominente und Journalisten sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums von dem Online-Angriff betroffen. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht wurden.

Ein bislang Unbekannter hatte über das inzwischen gesperrte Twitter-Konto @_Orbit im Dezember zahlreiche persönliche Daten von Politikern und Prominenten als eine Art Adventskalender veröffentlicht. Manche Informationen hatte er auch schon früher ins Netz gestellt. Das wurde allerdings erst in der Nacht zu Freitag öffentlich - und somit auch vielen Betroffenen bekannt.

Die Bundesregierung will aus dem Fall Konsequenzen ziehen und die Cyber-Sicherheit verbessern. Dazu soll in den nächsten Monaten unter anderem ein "Cyber-Abwehrzentrum plus" geschaffen werden.

