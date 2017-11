Streit um Glyphosat-Zustimmung Minister bereitete Glyphosat-Alleingang lange vor

Zur Großbildansicht DPA Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will nach seinem politischen Alleingang in Sachen Glyphosat auf seine Kollegin vom Bundesumweltministerium zugehen. An Rücktritt denkt er aber nicht

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bereitete seinen politischen Alleingang in Sachen Glyphosat lange vor. Die SPD kocht und fordert einen Untersuchungsauschuss zu diesem Vorfall. Die Gespräche für eine Große Koalition sind damit schwer vorbelastet.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat seinen Alleingang bei der Verlängerung von Glyphosat offenbar von langer Hand vorbereitet. Wie NDR Info am Mittwochmorgen berichtet, hatte das Fachreferat für Pflanzenschutz schon am 7. Juli empfohlen zu prüfen, ob man ohne das Einverständnis des Bundesumweltministeriums dem Vorschlag der EU-Kommission in eigener Regie zustimmen könne. Der Rundfunksender beruft dabei auf Akten des Fachministeriums, die den Redakteuren vorlagen.

Schmidt selbst will nach seiner umstrittenen Glyphosat-Entscheidung die Wogen glätten. Er werde den Kontakt mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) suchen und Schritte zur Reduzierung des Einsatzes von Glyphosat abstimmen, sagte der CSU-Politiker der "Bild". "Ich werde bei den Fragen der nationalen Umsetzung auf meine Kollegin Hendricks zugehen und wir werden gemeinsam an einer Lösung arbeiten, um den Einsatz von Glyphosat künftig restriktiver zu gestalten."

Deutschland hatte in Brüssel am Montag auf Veranlassung von Schmidt einer Verlängerung der Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat zugestimmt, obwohl Umweltministerin Hendricks dem widersprochen hatte. Die SPD ist äußerst verärgert über Schmidts Vorgehen. Glyphosat gilt als schädlich für Natur und Artenschutz sowie als möglicherweise krebserregend. Letzteres ist allerdings umstritten. Die EU-Entscheidung sieht eine Zulassung von Glyphosat für weitere fünf Jahre vor.

Negative Auswirkungen auf die mögliche Bildung einer erneuten Großen Koalition sieht der Agrarminister nach eigenen Worten nicht. Einen Rücktritt lehnt Schmidt laut "Bild" ab. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Schmidts Vorgehen am Dienstag lediglich öffentlich gerügt.

Mit seiner Einschätzung zur möglichen Belastung von Koalitionsgesprächen steht Schmidt indes relativ allein da. Der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs, kündigt in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland Konsequenzen der Glyphosat-Entscheidung für die Regierungsbildung an. "Für die Union wird es jetzt richtig teuer."

SPD-Politiker wie Matthias Miersch forderten Konsequenzen bis hin zu einem Untersuchungsausschuss zu dem Vorfall. "Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang und man kann auch überhaupt nicht zur Tagesordnung übergehen", sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken der Sozialdemokraten im Bundestag im ARD-"Morgenmagazin".

Miersch bekräftigte seine grundsätzlichen Vorbehalte gegen Gespräche über eine Neuauflage der großen Koalition. "Die sehe ich im Moment noch gar nicht", sagte er. In seiner Partei gebe es "eine ganz überwiegende Skepsis" gegenüber einer erneuten Regierungsbildung mit der Union.

