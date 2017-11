Ende der Jamaika-Verhandlungen So liefen die Stunden vor dem Eklat

Zur Großbildansicht AFP Flucht aus Jamaika: FDP-Chef Christian Lindner am frühen Montagmorgen.

Die Jamaika-Koalition ist Geschichte, Deutschland drohen instabile Zeiten. Lesen Sie hier, wie es dazu in der Nacht zu Montag kam.

Seit elf Uhr war am Sonntag in der Berliner Landesvertretung Baden-Württembergs immer wieder in verschiedenen Formaten zwischen Union, FDP und Grünen gesprochen worden. Ohne Absprache hatte Lindner vorher verkündet, man sei bis 18 Uhr fertig. Daran hielt sich niemand - die FDP ließ die selbst gesteckte Frist ebenfalls verstreichen.

Es hakte an vielen Stellen - bei den CO2-Reduzierungen, bei außenpolitischen Themen, vor allem aber in der Frage der Zuwanderung und des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus. Gegen Nachmittag sickerte durch, Trittin habe vorgeschlagen, die von der Union geforderte Zuzugsgrenze von 200.000 Menschen pro Jahr zu akzeptieren, zugleich aber auf den unbegrenzten Familiennachzug zu bestehen. Doch was wie ein Angebot erschien, verpuffte rasch. Denn kurz darauf trat der CSU-Vertreter Hans Michelbach vor die Landesvertretung und streute die Nachricht, FDP-Chef Lindner habe sich kompromisslos gezeigt und darauf bestanden, den ursprünglichen Unionsvorschlag "eins zu eins" zu übernehmen.

Als Journalisten nachfragten, wie die Haltung der Union und insbesondere der CSU sei, wich Michelbach aus. Es wirkte wie ein erstes Anzeichen, dass sich auch die CSU nicht mehr so hart zeigte. Kurz nach 23 Uhr am Sonntag schien schließlich der Weg nach Jamaika sogar gangbar. Wieder war es Michelbach, der als eine Art tragischer CSU-Pressesprecher fungierte und erklärte, man sei sich bei der Abschaffung des Soli bis 2021 einig - eine Kernforderung der FDP.

Auch hätten die Grünen der Unionsforderung nach Anerkennung der Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten zugestimmt, sagte Michelbach. Nun werde erneut über Zuwanderung und Familiennachzug verhandelt, er sei zuversichtlich, dass man noch in dieser Nacht etwas zustande bekomme.

Doch kaum meldeten Agenturen einen Durchbruch, reagierten FDP-Generalsekretärin Nicola Beer und Grüne auf Twitter und dementierten. Michelbach trat erneut vor die Landesvertretung und zog seine Aussage zurück. Es war ein Moment, der an Absurdität kaum noch zu überbieten war. Und der die Frage unter Journalisten aufwarf: Wie wollen sich diese vier Partner in einer künftigen Regierung vertrauen, wenn sie es jetzt schon nicht tun und sich gegenseitig ausspielen?

Kurze Zeit später dann folgte tatsächlich das offizielle Ende der Jamaika-Sondierungen. Dazu wird noch in der Nacht von einem der Verhandler folgende Geschichte vom Ende erzählt: Lindner habe Merkel seine Absage von einem Zettel vorgelesen, die Kanzlerin habe daraufhin dem FDP-Chef gesagt, seine Worte klängen wie eine vorbereitete Presseerklärung. Und sie habe hinzugefügt: Lindner solle sich doch überlegen, wann die FDP wieder eine Chance habe, das umzusetzen, was auf dem Tisch liege. Doch Lindner habe nicht mehr gewollt - und trat an die Öffentlichkeit.