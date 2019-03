Olaf Scholz will E-Autos zehn Jahre länger fördern

Bundesfinanzminister Olaf Scholz macht jetzt Industriepolitik und will nach einem Gespräch mit dem Volkswagen-Chef Elektroautos in Deutschland zehn weitere Jahre fördern. Der Plan kommt der Autoindustrie entgegen, dürfte aber für Diskussion sorgen. Denn die seit 2016 vom Staat gezahlte Prämie beim Kauf eines Elektroautos liegt wie Blei in den Regalen.

10





Bundesfinanzminister Olaf Scholz will einem Zeitungsbericht zufolge die Förderung von Elektrofahrzeugen um weitere zehn Jahre verlängern. "Ich finde es industriepolitisch wichtig, dass wir unsere gegenwärtig bis 2021 begrenzten Förderprogramme für batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride auf das ganze nächste Jahrzehnt ausdehnen", sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zugleich solle eine höhere Kilometerleistung von den batteriebetriebenen Fahrzeugen gefordert werden.

Der "FAZ" zufolge hatte sich der SPD-Politiker vergangene Woche mit VW-Chef Herbert Diess getroffen, nachdem der Konzern eine stärkere Förderung der Elektromobilität angemahnt hatte.

Als Ersatz für den klimaschädlichen Verbrennungsmotor, mit dem die Hersteller ihre Emissionsgrenzen bald nicht mehr einhalten können, setzt Volkswagen auf Elektroautos. Dagegen wollen sich Rivalen wie BMW und Daimler auch andere Möglichkeiten offenhalten, etwa Plug-in-Hybridwagen, die an der Steckdose aufgeladen werden, oder alternative Antriebe wie Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Tatsächlich fehlt es bislang nicht an Geld, sondern an Interesse. Der Staat fördert seit 2016 den Kauf von Elektroautos. Doch die Käufer rufen die Kaufprämie kaum ab. Von den rund 600 Millionen Euro an Bundesmitteln wurden bis Anfang Februar lediglich 134 Millionen Euro ausgezahlt. Rund 100.000 Förderanträge seien bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen.

Lesen Sie auch: E-Auto-Prämie floppt

Experten sehen für die Zurückhaltung mehrere Gründe. Zwar ist die Auswahl an E-Autos größer geworden, doch sind die Fahrzeuge nach wie vor deutlich teurer als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor. Auch liegt die Reichweite der meisten Elektrovarianten noch deutlich hinter jener der mit Benzin- oder Dieselantrieb. Schließlich fehlt eine einheitliche und verlässliche Ladeinfrastruktur, die unbeschwertes Reisen in gewohnter Manier ermöglicht.

rei mit dpa