Das Bundesverkehrsministerium hat die Voraussetzung zur Nachrüstung älterer Dieselmotoren geschaffen. "Jetzt ist die Nachrüstindustrie am Zug, wirksame Systeme zu entwickeln, mit denen alle Grenzwerte und Vorschriften eingehalten werden", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag in Berlin.

"Sofern diese erfüllt sind, wird das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) schnellstmöglich die Genehmigung erteilen, damit die Nachrüst-Systeme zeitnah auf dem Markt angeboten werden können." Die Vorschriften für die Nachrüstungen würden Anfang Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht, teilte das Ministerium mit.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass das Bundesverkehrsministerium die technischen Vorschriften für die Hardware-Nachrüstung älterer Diesel-Autos festgelegt habe. In einem 30-seitigen Papier werden die technischen Anforderungen für die "Allgemeine Betriebserlaubnis" (ABE) fest,geschrieben die für die Zulassung der Hardware-Bausätze durch das Kraftfahrtbundesamt nötig sind. Dies gilt als ein wichtiger Schritt für den Umbau älterer Diesel-Pkw.

Bei der Umrüstung zur Reduzierung des Stickoxidausstoßes von Diesel-Fahrzeugen werden sogenannte SCR-Katalysatoren eingebaut, die mit Harnstofflösung arbeiten. Die Nachrüstsätze müssen vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden. Die entsprechenden Anforderungen werden vom Verkehrsministerium festgelegt.

Der Zeitung zufolge sind bislang beim Kraftfahrtbundesamt noch keine vollständigen und entscheidungsreifen Anträge für Pkw-Nachrüstsätze eingegangen. Die Autoindustrie ist jetzt am Zug, die entsprechenden Anlagen zu präsentieren. Bundesminister Scheuer sagte, die Entwickler der Nachrüstsysteme hätten gesagt, sie bräuchten sechs Monate. "Dann kann das KBA die Genehmigungen erteilen und dann kann möglichst schnell die Produktion und der Einbau erfolgen."

Keine Garantie bei Nachrüstung

Deutschlands Autobauer stehen den Nachrüstungen aber höchst skeptisch gegenüber. Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) warnte jetzt, Besitzer älterer Diesel könnten bei technischen Problemen nach einer Nachrüstung nicht mit Unterstützung der deutschen Hersteller rechnen.

"Wir können keine Garantie für ein Fahrzeug übernehmen, in das nachträglich Abgasreinigungssysteme Dritter eingebaut wurden", sagte Verbandspräsident Bernhard Mattes der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). "Wenn ein Kunde sein Fahrzeug umbauen lässt, dann tragen er und der Nachrüster auch die Verantwortung für mögliche Folgeschäden."

Die Autoindustrie halte Nachrüstungen weiterhin nicht für zweckmäßig, betonte Mattes: "Auch deshalb haben wir immer betont, dass eine rasche Bestandserneuerung der beste Weg ist: Die Luftqualität steigt, der Kunde hat ein neues Auto oder einen jungen Gebrauchten."

dpa/rtr/akn