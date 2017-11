Deutsche Bahn Ein Banker für den Güterverkehr - Bahn-Vorstand wieder komplett

Zur Großbildansicht DPA Bahnchef Richard Lutz: Sein Wunschkandidat Jürgen Wilder kam wegen des Widerstands der Gewerkschaft nicht durch. Nun ziehen Alexander Doll und Sabina Jeschke in den Bahn-Vorstand ein

Zwei Mal wurde die Benennung der neuen Top-Manager abgeblasen, zu groß waren interne Widerstände. Nun brachte eine Sondersitzung die Lösung. Banker Alexander Doll ist künftig für Güterverkehr und Logistik zuständig.

Der Vorstand der Deutschen Bahn ist nach knapp acht Monaten wieder komplett. Der Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens besetzte am Freitag zwei vakante Posten neu.

Zur Großbildansicht DPA Alexander Doll: Neuer Logistik-Vorstand der Bahn

Das Ressort Güterverkehr und Logistik wird künftig vom bisherigen Deutschlandchef der Bank Barclays, Alexander Doll, geleitet, wie die Bahn nach einer Sondersitzung des Kontrollgremiums mitteilte. Vorstand für Digitalisierung und Technik wird die Maschinenbau-Professorin Sabina Jeschke.

Außerdem wurde ein Nachfolger für den scheidenden Personalvorstand Ulrich Weber ernannt: Im Januar übernimmt der heutige Personaldirektor der Deutschen Telekom, Martin Seiler, die Verantwortung für die weltweit rund 300.000 Bahn-Beschäftigten.

Es war der dritte Anlauf, den Vorstand des Staatskonzerns um seinen Vorsitzenden Richard Lutz zu komplettieren. Eigentlich sollte der Chef der Güterbahn-Tochter DB Cargo, Jürgen Wilder, in den Konzernvorstand aufrücken und das Ressort Güterverkehr und Logistik übernehmen. Er scheiterte aber am Widerstand der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.

Wilder zog seine Bewerbung zurück und verließ das Unternehmen. Die schwierige Suche nach Spitzenpersonal führte auch zu Kritik an Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht. Sie wurde zusätzlich erschwert durch den Regierungswechsel. Noch ist nicht klar , wer den Bund als Eigentümer der Bahn künftig im Aufsichtsrat vertreten wird.

Banker Doll hat Bahn bereits bei mehreren Projekten beraten

Zur Großbildansicht REUTERS Personal-Pannen: Chefaufseher Utz Hellmuth Felcht

Felcht forderte nun, die Chancen für Kunden und Mitarbeiter "mit neuem Schwung zu nutzen". Vorstandschef Lutz äußerte sich erfreut, dass das Führungsgremium nun komplett ist. "Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, noch mehr Menschen und Güter auf die Schiene zu bekommen und die DB mit ihren nationalen und internationalen Aktivitäten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Der Banker Doll hat die Bahn nach Konzernangaben bei mehreren Projekten beraten und viele Transaktionen in Transport und Logistik verantwortet. Die Physikerin Jeschke kommt von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo sie zu Informatik und Digitalisierung in den Ingenieurwissenschaften forscht. Sie wechselt schon in wenigen Tagen zur Bahn.