Rückzug als Ministerpräsident Seehofer verzichtet auf Spitzenkandidatur

Zur Großbildansicht DPA Horst Seehofer (CSU): Bei der nächsten Landtagswahl will er offenbar nicht mehr antreten

CSU-Chef Horst Seehofer hat nach Angaben des CSU-Europa-Abgeordneten Markus Ferber seinen Rückzug als bayerischer Ministerpräsident angekündigt. Seehofer werde bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr als Spitzenkandidat antreten, sagte Ferber am Montag dem Sender NDR Info.

Seehofer wolle aber CSU-Chef bleiben und auf dem Parteitag in knapp zwei Wochen erneut dafür kandidieren. Ferber sagte, er gehe davon aus, dass Finanzminister Markus Söder als Spitzenkandidat antreten werde.

Die Landtagsfraktion will am Montagmorgen in geheimer Abstimmung einen Wunschkandidaten für Seehofers Nachfolge als Regierungschef benennen. Die größten Chancen auf die Spitzenkandidatur werden dessen Rivalen, Landesfinanzminister Markus Söder, eingeräumt. Offen blieb, ob auch Innenminister Joachim Herrmann, ein Seehofer-Vertrauter, seinen Hut in den Ring wirft, und es zu einer Kampfkandidatur kommt.

Anschließend berät der CSU-Vorstand über Führungsfragen. In der Partei wird davon ausgegangen, dass Seehofer bis zum Abschluss möglicher Koalitionsverhandlungen in Berlin Ministerpräsident bleibt, auch um seine Position nicht zu schwächen.

Der Bayerische Rundfunk berichtete unter Verweis auf Parteikreise, Seehofer wolle das Amt möglicherweise im Februar abgeben. Der 68-jährige Parteichef und Ministerpräsident steht unter Druck, seit die CSU bei der Bundestagswahl im September das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten einfuhr. Bei der Wahl in Bayern im Herbst 2018 will sie unbedingt ihre absolute Mehrheit im Landtag verteidigen.

