Mit seinen Äußerungen zur Situation auf der Krim und der vollständigen Privatisierung von Volkswagen provoziert FDP-Chef Christian Lindner (38) mit zwei klassisch liberalen Themen im Bundestagswahlkampf. Er widerspricht damit zum Teil sogar der eigenen Parteilinie. Diese Strategie ist riskant, bietet aber auch Chancen - vor allem für ihn selbst.

Christian Lindner knüpft an die alte Tradition Hans-Dietrich Genschers an: Rechtzeitig vor allen anderen Parteien bekannte Themen politisch neu zu definieren und damit die Deutungshoheit vorzugeben. Im Falle der Krim spricht er sich dafür aus, einen Zustand zu akzeptieren, den seine eigene Partei als völkerrechtswidrig bezeichnet. Ganz ungefährlich ist das nicht, aber hey: Die Grünen leben seit Jahrzehnten mit diesem Widerspruch und bleiben dennoch glaubwürdig für ihre Klientel. Sie sind für Wasserkraft - haben aber kein Problem damit, wenn ein grüner Bürgermeister den Widerstand gegen ein Wasserkraftwerk in SEINEM Wahlbezirk anführt.

Lindners Strategie ist riskant - und schlau zugleich. Mögen Medien und politische Gegner noch so sehr zetern, dass es ihm nur um die Schlagzeile gehe - Lindner ist wie anwendungsfreundliche Software: What You See Is What You Get. Das kann man ihm kaum zum Vorwurf machen. Für andere ist er damit ein Ärgernis - aber er beugt so auch der Politikverdrossenheit vor. Bei Lindner ist nicht zu erwarten, dass er vor der Wahl anders argumentiert als danach.

Mit seiner Haltung, die Situation auf der Krim vorerst so zu akzeptieren, wie sie ist, versucht er Ruhe in eine emotional geführte Debatte zu bekommen. Damit setzt er bewusst einen anderen Ton als jüngst der amerikanische Kongress mit seiner Verschärfung der Russland-Sanktionen. Würde Europa auf eine Russland-freundlichere Politik einschwenken, liefen die USA Gefahr, Europa - oder zumindest Teile davon - als wirtschaftlich Verbündete an die Russen zu verlieren.

Russland wäre wegen seiner geografischen Nähe zu den wichtigsten europäischen Industrienationen, seinen Energiereserven und dem technischen Knowhow auf europäischer Seite eine denkbare Alternative zu den USA - die man zumindest einmal ergebnisoffen diskutieren könnte. Für nichts anderes als dieses Gedankenspiel, etwas Ruhe in das Russland-Bashing hereinzubekommen, breitet Lindner hier den Boden. Solche Debatten wurden in den 1980er Jahren noch parlamentarisch geführt, in großen Redeschlachten im Bundestag. Heute erfolgt die inhaltliche Auseinandersetzung größtenteils über die Medien, was die politische Willensbildung bei den Entscheidern abhängiger von kurzzeitigen Stimmungsschwankungen in der Öffentlichkeit macht.

Die politische Gefahr beim Krim-Konflikt besteht darin, dass sich die komplexe Materie leicht mit Schlagworten wie "Putinversteher" vergiften lässt. Vielleicht ist Lindner aber auch ein "Europaversteher", der die Verhandlungsposition gegenüber Donald Trumps USA dadurch verbessern will, dass er aufzeigt, dass Europa auch andere Alternativen nutzen kann. An zwei Fronten zu verhandeln ist sicher klüger, als an zwei Fronten Krieg zu führen, wie er sich derzeit in den USA abzeichnet.

Zu wenig kontroverse Debatten

In seinen Interviews macht Lindner immer wieder deutlich, dass er das Thema Krim nicht als erledigt betrachtet, sondern vorläufig ausklammern möchte - um wieder etwas mehr Ruhe und Sachlichkeit in andere Themenfelder zu bekommen. Das machen Diplomaten seit Hunderten von Jahren auf der ganzen Welt so. Einfachstes Beispiel: Sollte man mit China nicht mehr sprechen oder Handel betreiben, bis dort die Menschenrechte 1:1 eingehalten werden? Realpolitik besteht nicht aus dem Beharren auf kurzfristig für die Gegenseite unerfüllbaren Forderungen. Und nur, weil Sahra Wagenknecht in diesem Falle Lindner zustimmt, hat Lindner nicht automatisch Unrecht.

Wie hatte Lindner es formuliert? "Man kann die völkerrechtswidrige Annexion der Krim nicht anerkennen, aber wir werden sicher noch einige Zeit damit leben müssen." Diese Aussage ist absolut klar und unmissverständlich. Offenbar will sie aber kaum jemand verstehen. Anders gesagt: Wenn Lindner sagt: "Morgen wird es regnen." würde das ja auch nicht bedeuten, dass er sich für Regen ausspricht oder sich Regen wünscht. Er beschreibt eine Situation, die bei klarem Verstand jeder Diplomat bestätigen wird: Die Krim-Frage wird nicht bis Ende 2017 gelöst sein.

Dass der ukrainische Außenminister Lindner dafür öffentlich kritisiert, ist nur artgerechtes Verhalten der ukrainischen Regierung. Gut so. Besser noch, falls Lindner eines Tages als Außenminister mit am Tisch sitzt. Kontroverse aber offen geführte Debatten haben wir viel zu wenige auf der Welt. Zwar sprechen immer alle von einem "offenen Dialog" - aber wo findet dieser wirklich statt?

