Terrorverdächtiger Syrer gefasst Polizei nimmt Flüchtigen von Chemnitz fest

Zur Großbildansicht DPA Aufregendes Wochenende in Chemnitz: Die Polizei sichert am 9. Oktober ein Wohnhaus in der sächsischen Stadt ab. Wegen eines möglichen Sprengstoffanschlags ein Großeinsatz und in der Umgebung der Stadt

Am Samstag hatte die Polizei Sprengstoff in der Wohnung des Verdächtigen aus Chemnitz gefunden. Der Mann wird verdächtigt einen "islamistisch motivierten Anschlag" begehen zu wollen. Zunächst konnte der 22-Jährige flüchten, in der Nacht fasste die Polizei den Mann.

Der mutmaßliche Anschlagsplaner von Chemnitz ist gefasst. Der 22-jährige Syrer sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Sachsen am Montagmorgen über Twitter und Facebook mit: "Er wurde sicher identifiziert. Die bundesweite und internationale Fahndung wurde aufgehoben."

Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. Der Mann wird verdächtigt, einen Anschlag vorbereitet zu haben und war den Beamten am Wochenende knapp entkommen. Ein zweiter Syrer war festgenommen und Sprengstoff gefunden worden. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts auf die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat ermittelt.

Laut Behördenangaben hält sich der nun festgenommene Mann seit 2015 in Deutschland auf, seit mehreren Monaten ist er als Flüchtling anerkannt. Unklar blieb am Montag zunächst weiter, gegen welches Ziel sich die mutmaßlichen Anschlagspläne gerichtet hatten. Auch war nicht bekannt, ob die Männer Kontakt zu der Extremistenorganisation IS hatten. "Es deutet einiges auf einen islamistischen Hintergrund hin", hatte ein Vertreter aus Sicherheitskreisen der Nachrichtenagentur Reuters erklärt. Es könne sich jedoch auch um einen Fall der Selbstradikalisierung über das Internet gehandelt haben.

Der Generalsbundesanwalt hatte die Ermittlungen übernommen. An dem Großeinsatz am Wochenende im Chemnitzer Plattenbau-Viertel waren zeitweise mehrere hundert Polizisten "Fritz Heckert" beteiligt. Dort wurde in einer Wohnung der Sprengstoff gefunden und später kontrolliert zur Explosion gebracht. Auslöser war eine Warnung des Bundesverfassungsschutzes.

Rei/Reuters

