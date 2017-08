Ministerium sieht gravierende Ungerechtigkeit Realeinkommen sinken für 40 Prozent der Bevölkerung

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht einem Bericht zufolge Handlungsbedarf wegen der wachsenden Lohn-Ungleichheit in Deutschland. Die Lohn-Ungleichheit sei auf einem historisch hohen Niveau, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus einem internen Faktenblatt des SPD-geführten Ministeriums. Es gebe keinen Grund zur Entwarnung: "Deutschland hat (nach wie vor) ein Lohnproblem", heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier.

Vor allem die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen hätten vom Wirtschaftswachstum zu lange nicht profitiert, beklagt das Ministerium: "Im Jahr 2015 waren die realen Bruttolöhne der unteren 40 Prozent zum Teil deutlich niedriger als 1995", zitierte die Zeitung aus dem Papier. Ein großer Teil der Bevölkerung habe damit heutzutage weniger Kaufkraft als vor 20 Jahren.

Dagegen hätten die oberen 60 Prozent teils ausgeprägte Zuwächse verbucht: "Die Schere bei den Löhnen ging also deutlich auseinander", stellten die Experten des Ministeriums dem Bericht zufolge fest. Zwar seien die Reallöhne seit 2013 in Deutschland mit einem Plus von 1,8 Prozent wieder deutlich gestiegen. Doch bestehe "weiterhin Nachholbedarf für Lohnsteigerungen".

Damit schaltete sich das von Brigitte Zypries (SPD) geführte Ministerium in den Wahlkampf und die Debatte um eine gerechtere Einkommensverteilung ein. Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig forderte gegenüber der Zeitung ein Umdenken. Die Entwicklung bedeute, dass ein Großteil "unserer Bevölkerung nicht mehr vorankommt", sagte er. "Den Kindern geht es auf einmal schlechter als ihren Eltern." Spielräume für bessere Löhne seien vorhanden und "sie sollten genutzt werden", sagt Machnig.

