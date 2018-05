Bundesfinanzhof kritisiert Zinsen als realitätsfern Richter kritisieren 6 Prozent Zinsen für verfassungswidrig

Zur Großbildansicht DPA Die Bundesrichter vom Bundesfinanzhof kritisieren 6 Prozent Zinsen auf Steuerschulden als realitätsfern und haben Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser hohen Zinsen.

Steuernachzahlungen lässt sich der Fiskus mit 6 Prozent Zinsen pro Jahr versilbern. Das sei zu hoch und wegen des niedrigen Zinsniveaus wohl auch verfassungswidrig, kritisiert der Bundesfinanzhof. Was die Richter nicht sagen und viele nicht wissen: 6 Prozent Zinsen fallen auch bei Erstattungen zugunsten des Steuerbürgers an - allerdings mit Einschränkungen.

Deutsche Steuerzahler, die dem Fiskus Geld schulden, zahlen seit Jahren weit überhöhte Zinsen auf ihre Steuernachzahlung. Die Zinshöhe von monatlich 0,5 Prozent der Steuerschuld sei heute realitätsfern und verfassungswidrig, kritisierte der Bundesfinanzhof am Montag. Allein bei der steuerlichen Betriebsprüfung habe der Fiskus in den vergangenen Jahren mehr als zwei Milliarden Euro Zinsen kassiert.

Für die Höhe des Zinssatzes fehle jedoch eine belastbare Begründung. Trotz der Niedrigzinspolitik der EZB halte der Gesetzgeber an dem Zinssatz aus dem Jahr 1961 fest. Diese inzwischen "realitätsferne Bemessung des Zinssatzes" verletze den Gleichheitssatz des Grundgesetzes, so die Bundesrichter. Für Zeiträume ab 2015 bestünden schwere Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit (Beschluss IX B 21/18).

Der Beschluss des BFH bezieht sich auf einen Fall, der beim Finanzgericht Köln liegt. Dort hatte das Finanzamt nach einer Betriebsprüfung eine Nachzahlung von zwei Millionen Euro verlangt, auf die 240.000 Euro Zinsen fällig wurden. Das Finanzgericht Köln lehnte die Beschwerde ab, der Bundesfinanzhof dagegen gab dem Antrag statt und setzte den Vollzug aus. Angesichts der Niedrigzinsen wirke der Zinssatz des Fiskus wie ein grundloser Zuschlag auf die Steuer. Es bestünden daher schwere verfassungsrechtliche Zweifel, ob der Zinssatz nicht das Übermaßverbot im Grundgesetzes verletze.

Der Bund der Steuerzahler forderte am Montag, den Zinssatz von heute 6 Prozent im Jahr auf 3 Prozent zu halbieren. Das hätte - konsequent angewandt - allerdings auch negative Folgen für den Steuerzahler ...

Seite 1 von 2 1. Teil: Richter kritisieren 6 Prozent Zinsen für verfassungswidrig

Richter kritisieren 6 Prozent Zinsen für verfassungswidrig 2. Teil: 6 Prozent Zinsen fallen auch auf Steuerguthaben an