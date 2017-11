Kurs stürzt um 1000 Dollar binnen 2 Tagen Bitcoin fällt um 1000 Dollar, Finanzaufsicht warnt Verbraucher

Die Kursschwankungen der Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen sind nach wie vor enorm. Dies zeigte sich in dieser Woche in aller Deutlichkeit: Am Mittwochabend (8. November) stieg der Kurs der Kryptowährung im Handelsverlauf kurzzeitig auf ein Rekordhoch von fast 7900 US-Dollar, nur um am Donnerstag um rund 800 Dollar oder gut 10 Prozent wieder abzusacken. Am Freitag setzte der Bitcoin-Kurs dann seinen Abwärtstrend fort, die Digitalwährung fiel zeitweise unter die Marke von 6900 US-Dollar. Ein Verlust von 1000 US-Dollar binnen nicht einmal 48 Stunden - Kursbewegungen in solchem Ausmaß sind bei traditionellen Währungen höchst ungewöhnlich.

Auslöser des Preissprungs waren Meldungen, wonach eine technische Neuerung namens Segwit2x verschoben wird. Demnach wird die für Mitte November geplante Aktualisierung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ziel der Aktion, die in der Bitcoin-Gemeinde sowohl viele Befürworter wie Gegner hat, ist eine Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit und eine Reduzierung der Transaktionskosten.

Die bekannteste Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat in diesem Jahr massiv zugelegt. Anfang 2017 hatte ein Bitcoin weniger als 1000 Dollar gekostet. Auf Bitstamp, einer der größten Handelsplätze, wurde am Mittwochabend dann ein Rekordhoch von 7888 Dollar erreicht.

Kryptowährungen, von denen es mittlerweile mehr als 1000 geben soll, werden anders als herkömmliche Währungen nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Befürworter schätzen die Freiheit und Anonymität von Digitalwährungen, Kritiker warnen vor Missbrauch etwa zur Finanzierung krimineller Handlungen. Wegen der hohen Kursschwankungen sehen Skeptiker Bitcoin und Konsorten nicht als Währung an, sondern sprechen von einem Spekulationsobjekt.

Finanzaufsicht Bafin warnt Verbraucher vor ICOs

Die Finanzaufsicht BaFin warnt offiziell vor dem Erwerb von Kryptowährungen im Rahmen so genannter Initial Coin Offerings (ICO). Solche Platzierungen würden für den Verbraucher erhebliche Risiken mit sich bringen, mahnte die Behörde am Donnerstag. "ICOs sind höchst spekulative Investments. Anleger sollten sich darauf einstellen, dass auch ein Totalverlust ihrer Investition möglich ist." Nicht selten seien Betrüger am Werk.

Fast täglich entstehen neue Internetwährungen. Laut der Branchenwebiste Coinmarketcap.com gibt es mittlerweile rund 1270 Währungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 200 Milliarden Dollar.

Anleger müssten sich der Risiken bewusst sein, und genau hinschauen, betonte die Bafin. "Die systembedingte Anfälligkeit von ICOs für Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhöht das Risiko, dass Anleger das eingesetzte Kapital verlieren, auch aufgrund notwendiger Maßnahmen der Behörden gegen Betreiber oder sonstige Personen und Unternehmen, die in solche illegale Geschäfte einbezogen sind."

Die Methode zur Kapitalbeschaffung hat schon länger die Aufseher auf den Plan gerufen, China und Südkorea haben ICOs mittlerweile verboten. Obwohl der Name an ein Intial Public Offering (IPO), also einen regulären Börsengang erinnert, hat ein ICO damit nichts zu tun. Dennoch können ICOs für junge Unternehmen attraktiv sein, weil sie sich so ohne den Aufwand eines streng regulierten Börsengangs Kapital besorgen können.

Für Kryptowährungen, die bei einem ICO quasi aus dem Nichts geschaffen werden, steht keine Regierung oder Zentralbank ein. Geschaffen wird das Geld von Nutzern, deren Computer dafür komplexe Algorithmen berechnen. Da Beträge schnell und anonym transferiert werden können, ist das Geld auch für Spekulanten interessant, die illegale Geschäften betreiben oder Kontrollen umgehen wollen.

Falls Sie beim trotz der extrem starken Schwankungen beim Bitcoin-Kurs noch in den Hype einsteigen wollen - hier ein Überblick über die wichtigsten Wege, auf denen Jedermann in Bitcoins investieren kann:

