Abgas-Selbstverpflichtung gefordert Berlin erhöht (Abgas)Druck auf Autobauer

Nach Zweifeln am Schadstoffausstoß diverser Automodelle ringt die Branche um Vertrauen. Die Bundesregierung will die Hersteller nun in die Pflicht nehmen und nicht nur auf Regelverschärfungen der EU warten.

Der Abgasskandal bei Volkswagen Börsen-Chart zeigen und verdächtige Abgaswerte bei mehreren anderen Marken haben einiges angerichtet. Millionen Autofahrer sind verunsichert. Welchen Umweltversprechen können sie noch Glauben schenken? Die Politik ist aufgeschreckt und arbeitet an strengeren Kontrollen - zu spät, wie Kritiker monieren. Volkswagen und weitere Hersteller müssen Abgastechnik in Ordnung bringen oder zumindest Zweifel ausräumen.

Und sonst? Nicht nur Verbraucherschützer fordern von der stolzen Branche mehr eigenen Antrieb in der großen Vertrauenskrise. Jetzt erhöht auch die Bundesregierung den Druck.

Nachrichtenticker